Po występie Enrique Iglesiasa w sieci wybuchła burza. „Jak musi się czuć matka jego dzieci”?

fot. mat. pras.

Enrique Iglesias zapowiedział, że ubiegłoroczny album „FINAL (Vol. 2)” będzie ostatnim w jego karierze. Artysta nadal jednak koncertuje, czarując setki tysięcy fanek na całym świecie. Zdarza się jednak, że wokalista czuje się na scenie zbyt pewnie, co prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji.

W trakcie występu na festiwalu Granca Live w Las Palmas Enrique pocałował występującą z nim wokalistkę Emilię Mernes. Co na to Argentynka? Poniżej znajdziecie wideo, na którym wprawdzie się uśmiecha, ale po chwili odchodzi od Iglesiasa i wygląda na nieco zmieszaną. Zmieszani są także internauci, którzy rzucili się do krytykowania Enrique w mediach społecznościowych.

„Biedna Emilia, widać, że robi dobrą minę do złej gry”

Wśród komentujących nie brak osób, które przypominają Iglesiasowi, że istnieją ci najmniej dwa powody, dla których nie powinien zachowywać się w ten sposób. Po pierwsze – Emilia Mernes niekoniecznie życzy sobie, by całować ją z zaskoczenia. Po drugie – syn Julio Iglesiasa żyje w związku z kobietą, która wcale nie musi marzyć o oglądaniu takich scen z jego udziałem.

„Jak musi się czuć matka jego dzieci?”, „Biedna Emilia, widać, że robi dobrą minę do złej gry”, „To jawne przekroczenie granic”, „Bardzo współczuję tej dziewczynie” – to zaledwie kilka spośród negatywnych komentarzy pod adresem Enrique.