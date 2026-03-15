CGM

Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń

Historyczny wynik na YouTube

2026.03.15

opublikował:

Utwór „Język ciała”  Tymeka osiągnął właśnie 200 milionów wyświetleń na YouTube, stając się pierwszym polskim rapowym teledyskiem z takim wynikiem. To ważny moment dla rodzimej sceny hip-hopowej i dowód na ogromną popularność utworu, który od lat utrzymuje się wśród najczęściej odtwarzanych polskich kawałków w serwisie.

Według informacji podanych przez dziennikarza Jacka Adamkiewicza, osiągnięcie tej liczby zajęło klipowi 7 lat i 5 miesięcy.

Wcześniejsze rekordy polskiego rapu

Zanim „Język ciała” przekroczył kolejną barierę, ważnym momentem dla polskiego rapu był rok 2019. Wtedy teledysk do utworu „Na szczycie” autorstwa Grubson jako pierwszy w historii polskiego hip-hopu osiągnął 100 milionów wyświetleń na YouTube.

Artysta komentował wtedy sukces w mediach społecznościowych:

„Kto by pomyślał 10 lat temu, że ten utwór będzie miał 100 milionów wyświetleń. To dzięki Wam kochani! Idealny prezent na X-lecie albumu ‘O.R.S.’”.

W tamtym czasie „Język ciała” miał jeszcze około 73 milionów wyświetleń, jednak w kolejnych latach jego popularność stale rosła.

Kolejny kandydat do rekordu

Kolejnym utworem, który może przekroczyć granicę 200 milionów odsłon, jest kawałek „Disney” autorstwa Kizo. Obecnie teledysk ma około 191 milionów wyświetleń, co oznacza, że rekord może zostać wyrównany w niedalekiej przyszłości.

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu"
Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

Polecane

CGM
5 godzin temu

CGM
5 godzin temu

CGM
5 godzin temu

CGM
7 godzin temu

CGM
1 dzień temu

CGM
1 dzień temu