Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”

Już 18 kwietnia 2026 roku w łódzkiej Atlas Arena odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla fanów rapu – „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”. Koncert poprowadzi O.S.T.R., jeden z najbardziej wpływowych artystów na polskiej scenie rapowej.

To nie będzie zwykły koncert, lecz muzyczna podróż przez najważniejsze momenty w historii polskiego hip-hopu. Na scenie pojawią się artyści, których utwory przez lata kształtowały brzmienie i kierunek rozwoju tego gatunku.

50 najważniejszych utworów polskiego hip-hopu

Podczas wydarzenia publiczność usłyszy 50 przełomowych utworów, które w różnych okresach zmieniały sposób myślenia o rapie w Polsce. To kompozycje, które wpływały na kolejne pokolenia artystów i słuchaczy, wyznaczając nowe standardy dla całej sceny.

Organizatorzy zapowiadają, że na scenie pojawią się twórcy odpowiedzialni za najważniejsze momenty w historii polskiego rapu. Tak szerokiego spotkania ikon tego gatunku w jednym miejscu publiczność jeszcze nie miała okazji zobaczyć.

O.S.T.R. gospodarzem wieczoru

Gospodarzem wydarzenia będzie O.S.T.R., który od lat uznawany jest za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych twórców w historii polskiego hip-hopu. Artysta poprowadzi widzów przez kolejne rozdziały historii gatunku.

Żywa historia polskiego rapu

Na jeden wieczór Atlas Arena zamieni się w żywe archiwum polskiego hip-hopu. Każdy z utworów stanie się osobnym rozdziałem opowieści o kulturze, która przez dekady kształtowała muzyczną tożsamość kolejnych generacji.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie połączy różne pokolenia fanów rapu – zarówno tych, którzy pamiętają początki sceny i kasety magnetofonowe, jak i słuchaczy, którzy odkryli hip-hop w erze streamingu.

To wydarzenie ma być czymś więcej niż koncertem – to muzyczna opowieść o historii polskiego hip-hopu.

Data i bilety

Data: 18 kwietnia 2026

Miejsce: Atlas Arena

Organizator: Live2Listen

