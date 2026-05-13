Pierwsze oficjalne muzeum Beatlesów powstanie w Londynie

Fani legendarnego zespołu The Beatles mają powód do radości. Już w przyszłym roku w samym sercu London zostanie otwarte pierwsze oficjalne muzeum poświęcone historii grupy. Kultowy budynek przy Savile Row, w którym muzycy nagrywali album „Let It Be” oraz zagrali swój ostatni koncert na dachu, stanie się nowoczesnym centrum pamięci o jednym z najważniejszych zespołów w historii muzyki.

Kultowe miejsce związane z historią Beatlesów

Nowe muzeum powstanie w historycznej kamienicy przy 3 Savile Row w dzielnicy Mayfair. To właśnie tam członkowie The Beatles pracowali nad materiałem do albumu „Let It Be”. Budynek przeszedł do historii przede wszystkim dzięki słynnemu koncertowi na dachu, który odbył się w 1969 roku i był ostatnim publicznym występem zespołu.

To wydarzenie do dziś uznawane jest za jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii rocka. Występ na londyńskim dachu zgromadził tłumy fanów i stał się symbolem końca pewnej muzycznej epoki.

Siedem pięter pełnych muzycznych wspomnień

Oficjalne muzeum Beatlesów ma oferować odwiedzającym wyjątkowe doświadczenia. W planach znajduje się rekonstrukcja studia nagraniowego „Let It Be”, rozbudowane archiwum oraz liczne wystawy czasowe poświęcone historii zespołu. Całość zostanie rozmieszczona na siedmiu kondygnacjach budynku.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć unikalne materiały archiwalne, pamiątki związane z działalnością grupy oraz elementy scenografii nawiązujące do lat 60. Organizatorzy zapowiadają również interaktywne ekspozycje, które pozwolą fanom jeszcze lepiej poznać historię legendarnego kwartetu z Liverpoolu.

Paul McCartney wrócił do Savile Row

Do miejsca po latach wrócił także Paul McCartney, który podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi z budynkiem. Artysta przyznał, że powrót do Savile Row był niezwykle emocjonalnym doświadczeniem.

Muzyk podkreślił, że wnętrza budynku kryją wiele wyjątkowych wspomnień związanych z działalnością zespołu. Szczególne znaczenie ma oczywiście dach, na którym odbył się ostatni koncert grupy. Według McCartneya projekt muzeum robi ogromne wrażenie i ma szansę stać się jednym z najważniejszych miejsc dla fanów Beatlesów na świecie.

Oficjalne muzeum zatwierdzone przez Apple Corps

Choć w Wielkiej Brytanii istnieje już wiele prywatnych wystaw i muzeów poświęconych The Beatles — szczególnie w rodzinnym Liverpoolu — nowe centrum w Londynie będzie pierwszym oficjalnym muzeum autoryzowanym przez Apple Corps, czyli firmę zarządzającą spuścizną zespołu.

Dyrektor Apple Corps podkreślił, że każdego dnia przed budynkiem pojawiają się tłumy turystów robiących zdjęcia historycznej lokalizacji. Dzięki nowemu projektowi fani zyskają możliwość wejścia do środka i odkrycia wszystkich siedmiu pięter budynku, w tym legendarnego dachu, który zachował oryginalne elementy z czasów koncertu z 1969 roku.

Ringo Starr: „To jak powrót do domu”

W związku z ogłoszeniem projektu głos zabrał również Ringo Starr. Perkusista Beatlesów krótko, ale bardzo emocjonalnie podsumował inicjatywę słowami: „To jak powrót do domu”.

Dla wielu fanów otwarcie muzeum będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale także sentymentalną podróżą do czasów największej świetności brytyjskiego rocka. Eksperci przewidują, że nowe muzeum szybko stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc muzycznych w London.

Beatlesi nadal inspirują kolejne pokolenia

Mimo upływu dekad muzyka The Beatles wciąż pozostaje niezwykle popularna na całym świecie. Utwory zespołu inspirują nowych artystów, a historia grupy nieustannie fascynuje kolejne pokolenia słuchaczy.

Powstanie oficjalnego muzeum w Londynie pokazuje, że legenda Beatlesów jest nadal żywa. Dla fanów muzyki rockowej będzie to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć miejsce, w którym tworzyła się historia światowej muzyki.