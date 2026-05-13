Madonna zaprezentuje immersyjny film „Confessions II" na Tribeca Festival 

2026.05.13

Foto: Rafael Pavarotti

Madonna po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskakiwać swoich fanów. Legendarna artystka zapowiedziała premierę wyjątkowego projektu filmowego „Confessions II”, który zostanie pokazany podczas Tribeca Festival 2026 w New York City. Produkcja ma być wizualnym rozwinięciem pierwszych utworów z nowego albumu gwiazdy i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w świecie muzyki oraz kina.

Premiera „Confessions II” odbędzie się w Beacon Theatre

Światowa premiera filmu została zaplanowana na 5 czerwca w słynnym Beacon Theatre. Wydarzenie ma stać się jednym z najważniejszych punktów tegorocznego festiwalu Tribeca.

Po projekcji filmu odbędzie się specjalna rozmowa z Madonna, którą poprowadzi Jimmy Fallon. W spotkaniu wezmą udział również reżyserzy projektu — David Toro i Solomon Chase z nowojorskiego duetu TORSO.

„Confessions II” połączy muzykę i kino artystyczne

Nowy projekt Madonny opisywany jest jako nowoczesne połączenie teledysku, kina eksperymentalnego oraz immersyjnej narracji wizualnej. Film potrwa ponad dziesięć minut i będzie obejmował sześć połączonych ze sobą rozdziałów.

Produkcja wykorzysta utwory z nowego albumu artystki, w tym „I Feel So Free” oraz „Bring Your Love”, nagrany wspólnie z Sabrina Carpenter.

Twórcy zapowiadają surrealistyczną atmosferę pełną psychologicznych napięć, sennej symboliki oraz dynamicznych scen inspirowanych kulturą klubową i modą.

Madonna wraca do klubowych korzeni

Film „Confessions II” ma nawiązywać do tanecznych i klubowych inspiracji, które od lat są ważnym elementem twórczości Madonna. Produkcja skupia się na konflikcie pomiędzy życiem publicznym a potrzebą prywatności — motywie obecnym w karierze gwiazdy od dekad.

W filmie artystka jest śledzona przez grupę postaci z kamerami, które symbolizują obsesję mediów i kult celebrytów. Historia rozgrywa się w różnych przestrzeniach — od prywatnych wnętrz po monumentalne areny koncertowe.

Za produkcję odpowiadają znani twórcy i luksusowe marki

Projekt został wyprodukowany przez studio Division przy wsparciu luksusowego domu mody Dolce & Gabbana. Za warstwę wizualną odpowiada duet TORSO, znany z eksperymentalnych realizacji modowych oraz nowoczesnej estetyki internetowej.

Organizatorzy Tribeca Festival podkreślają, że projekt Madonny ma być jednym z najbardziej prowokacyjnych i artystycznych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu.

Madonna nadal wyznacza trendy w muzyce i popkulturze

Od wielu lat Madonna pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci światowej popkultury. Artystka nieustannie eksperymentuje z muzyką, modą i nowymi formami przekazu wizualnego.

„Confessions II” ma być kolejnym dowodem na to, że gwiazda nadal potrafi redefiniować współczesną rozrywkę i przyciągać uwagę zarówno fanów muzyki, jak i kina artystycznego.

Premiera filmu podczas Tribeca Festival może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń muzyczno-filmowych 2026 roku.

