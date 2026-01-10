CGM

Pezet, Żabson, wifi i Asster nagrali numer w Los Angeles. „Nie chcę żyć szybciej niż umie latać mój anioł stróż”

Los Angeles kolejnym przystankiem globalnego projektu

Pezet, Żabson, wifi i Asster nagrali numer w Los Angeles. „Nie chcę żyć szybciej niż umie latać mój anioł stróż”

Def Jam World Tour wchodzi w nowy, wyjątkowo symboliczny etap swojej międzynarodowej podróży. Po wizytach w Bukareszcie, Johannesburgu, Paryżu, Berlinie i Londynie projekt dotarł do Los Angeles – miasta uznawanego za serce światowego przemysłu muzycznego. Kalifornijski przystanek przyniósł intensywną, trzydniową sesję nagraniową, której efektem jest aż dziewięć nowych utworów, nagranych we współpracy polskich artystów z międzynarodowymi twórcami.

Pierwszym oficjalnym singlem otwierającym Def Jam World Tour: LA jest utwór „GUARDIAN ANGEL ULTRA MAX”, który właśnie trafił do wszystkich serwisów streamingowych.

„GUARDIAN ANGEL ULTRA MAX” – międzynarodowa kolaboracja na światowym poziomie

W premierowym numerze spotykają się Żabson, Pezet i Asster, a gościnnie pojawia się god.wifi. Za warstwę produkcyjną odpowiada Bandplay – ceniony producent z Tennessee, znany ze współpracy z takimi artystami jak Key Glock czy Young Dolph. Jego charakterystyczne brzmienie nadaje utworowi globalnego charakteru, idealnie wpisując się w ideę całego projektu.

„GUARDIAN ANGEL ULTRA MAX” to połączenie nowoczesnego rapu, trapowej energii i różnych artystycznych perspektyw, które pokazują, jak szerokie i elastyczne jest dziś brzmienie polskiego hip-hopu na tle światowych trendów.

Spotkanie pokoleń i stylów

Kalifornijski etap projektu łączy twórców reprezentujących różne generacje i estetyki. Żabson, jeden z pionierów nowoczesnego trapu w Polsce, wnosi do projektu doświadczenie zdobyte podczas pracy w USA – w tym przy deluxe wersji albumu HOLLYWOOD SMILE: EXTREME z gościnnym udziałem Wiz Khalify. Pezet, ikona polskiego hip-hopu i autor jednych z największych hitów streamingowych ostatnich lat, reprezentuje dojrzałą i świadomą perspektywę artystyczną.

Młodsze pokolenie symbolizuje Asster, jeden z najbardziej wyrazistych głosów nowej fali polskiego rapu, znany z bezkompromisowego, nowoczesnego stylu. W projekcie udział wzięła również Zalia, artystka balansująca na styku popu i alternatywy, której obecność zaowocuje kolejnymi utworami w ramach przystanku LA. Całość spina francis, producent wykonawczy odpowiedzialny za brzmieniową spójność materiału, a projekt uzupełnia god.wifi – reprezentantka labelu Internaziomale i autorka viralowego hitu „pingwin”.

Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”
NEWS

Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”

