Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna" 2026

To pierwsza tak duża seria występów od trzech lat

2025.11.19

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Pezet wraca na scenę z nową trasą koncertową

Pezet oficjalnie ogłosił, że wiosną 2026 roku wystąpi na trzech wyjątkowych koncertach w ramach „Trasy Popularnej”. To pierwsza tak duża seria występów od trzech lat, co wywołało ogromne poruszenie wśród fanów jednego z najważniejszych polskich raperów.

Artysta podkreśla, że nowa trasa przyniesie zupełnie świeży format – zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym.

„Koncerty będą tylko trzy, ale hale są duże więc powinniśmy się zmieścić. Mimo to nie zwlekajcie z kupnem biletów” – napisał Pezet, zapowiadając start sprzedaży jutro o 12.00. 

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Pezet (@pezetofficial)

„Muzyka Popularna” – długo wyczekiwany projekt już dostępny

31 października swoją premierę miał album „Muzyka Popularna” – jedno z najambitniejszych przedsięwzięć w dotychczasowej karierze Pezeta. To rozbudowany, 22-utworowy projekt, który łączy klasykę rapu z nowoczesnymi brzmieniami i świeżym spojrzeniem na współczesną kulturę.

Album stanowi swoisty międzypokoleniowy dialog, zestawiający doświadczenie Pezeta z różnymi stylami i przedstawicielami nowej fali rapu. To odważne, pełne kontrastów wydawnictwo, które celowo przekracza granice gatunku.

Pezet podkreśla, że „Muzyka Popularna” nie jest autobiografią, ale raczej artystyczną wizją – balansującą między wspomnieniami a tym, jak mógłby tworzyć dziś jako młody twórca.

Wyjątkowi goście i trzy pokolenia rapu na jednej płycie

Album przyciąga uwagę nie tylko koncepcją, ale także listą gości, która jest jedną z najciekawszych w historii polskiego rapu. Pezet połączył siły z reprezentantami trzech generacji:

  • Legendy i klasycy: Eldo

  • Mocna, współczesna reprezentacja sceny: Mata, Kaz Bałagane, Kizo, Louis Villain

  • Nowa fala: Chivas, Rene, Faustyna Maciejczuk, Hanafi

Dodatkowo projektowi „Muzyka Popularna” towarzyszą dwa dodatkowe wydawnictwa:

00EP

Efekt współpracy z młodymi twórcami, takimi jak BSK, 3BRAT, vkie czy bango balenci.

PRZEJŚCIE 25EP

Wspólny projekt z producentem Ajronem, stanowiący osobny, klimatyczny rozdział w najnowszym etapie kariery artysty.

Dokument „Paweł z Ursynowa” – szczere spojrzenie na życie i twórczość Pezeta

Premiera albumu zbiegła się z debiutem dokumentu „Paweł z Ursynowa”, dostępnego na platformie CANAL+. Film ukazuje zarówno artystę, jak i człowieka stojącego za legendarnymi płytami. To osobista opowieść o determinacji, zmianach i dojrzewaniu w świecie muzyki.

