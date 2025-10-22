Szukaj
Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

"Rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze".

2025.10.22

opublikował:

Rychu Peja oraz Gandi Ganda zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na oficjalne spotkanie z Prezydentem Karolem Nawrockim. Do rozmowy doszło w odpowiedzi na list, jaki artyści skierowali do Kancelarii Prezydenta RP.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim – trudne tematy i dobra atmosfera

Jak przekazał Peja w mediach społecznościowych, rozmowa z Prezydentem przebiegała w swobodnej i przyjaznej atmosferze, choć poruszano także trudne i ważne tematy społeczne. Raper podziękował pracownikom Kancelarii za zaangażowanie oraz samemu Prezydentowi za otwartość i gotowość do dialogu.

„Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej niż pisanie postów w mediach społecznościowych, w myśl zasady: do odważnych świat należy. Rozmowę uważam za wartościową i pouczającą” – napisał Peja.

Peja zachęca do obywatelskiej aktywności

Raper podkreślił, że każdy obywatel Polski ma prawo do kontaktu z najwyższym przedstawicielem państwa i zachęcił fanów, by również angażowali się w życie publiczne.

„Jako obywatele Państwa Polskiego macie pełne prawo do kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym” – przypomniał, odsyłając do oficjalnej strony www.prezydent.pl

