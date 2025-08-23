Szukaj
Peja o śmierci Stanisława Soyki: „Młody chłop”

Wzruszające słowa rapera po odejściu legendy

2025.08.23

opublikował:

Peja o śmierci Stanisława Soyki: „Młody chłop”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Śmierć Stanisława Soyki, jednego z najważniejszych polskich wokalistów i kompozytorów, poruszyła cały świat muzyczny. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pożegnań, w tym wyjątkowo szczere słowa rapera Peji.

Na swoim Instagramie napisał:

„66 lat. Młody chłop. Choć zawsze myślałem, że ma nieco więcej wiosen, bo na starszego wyglądał. R.I.P. Staszek Soyka.”

Soyka – ikona polskiej muzyki

Stanisław Soyka przez dekady tworzył muzykę, która łączyła pokolenia. Był artystą cenionym zarówno przez fanów jazzu, poezji śpiewanej, jak i muzyki popularnej. Jego nagła śmierć w wieku 66 lat to ogromna strata dla polskiej kultury.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Okoliczności śmierci artysty są póki co nieznane. Sopocka prokuratura wszczęła śledztwo, które ma je wyjaśnić. Ciało muzyka znaleziono w hotelu.

Wczoraj (21 sierpnia 2025 r.) przeprowadzono czynności w sprawie śmierci artysty. W sopockim hotelu ujawniono zwłoki Stanisława Soyki. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci – przekazał redakcji „Faktu” prokurator Michał Łukasiewicz.

 

