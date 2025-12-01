PAULA ROMA z premierą świątecznej piosenki „I tak do Was dojadę”

PAULA ROMA powraca z wyjątkową muzyczną propozycją na nadchodzące Święta. Jej najnowszy singiel „I tak do Was dojadę” to pełna emocji, nastrojowa piosenka, która wprowadza słuchaczy w magiczny klimat zimowych dni. Artystka ponownie zachwyca szczerością, subtelnością i wyjątkową wrażliwością, tworząc utwór, który idealnie pasuje do grudniowej atmosfery.

„I tak do Was dojadę” – nowa świąteczna piosenka PAULI ROMY

Najnowsza kompozycja to coś więcej niż klasyczna piosenka świąteczna. PAULA ROMA proponuje osobistą opowieść, w której bliskość, tęsknota i emocjonalne ciepło odgrywają pierwszoplanową rolę. To historia o powrotach do najważniejszych osób – niezależnie od tego, jak daleko się znajdują.

Nastrojowa produkcja, delikatne brzmienia i emocjonalny tekst sprawiają, że utwór ma szansę stać się jednym z najważniejszych premier sezonu zimowego 2025.

PAULA ROMA – głos pełen emocji

Artystka od lat znana jest z autorskiego stylu łączącego melancholię, popową subtelność i dojrzałe teksty. Jej twórczość trafia do szerokiego grona słuchaczy, którzy cenią ją za autentyczność i umiejętność opowiadania historii poprzez muzykę.Nowa świąteczna propozycja idealnie wpisuje się w charakterystyczny dla niej styl i jednocześnie otwiera sezon pełen wzruszeń i świątecznego ciepła.