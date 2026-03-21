Paul McCartney o relacji z Johnem Lennonem przed jego śmiercią

2026.03.21

Paul McCartney ujawnił poruszające szczegóły dotyczące swojej relacji z Johnem Lennonem w ostatnich latach jego życia. Legendarny muzyk przyznał, że udało im się odbudować przyjaźń po rozpadzie The Beatles, a wspólne, codzienne sprawy odegrały w tym kluczową rolę.

Odbudowana przyjaźń po rozpadzie The Beatles

Po burzliwym rozstaniu zespołu The Beatles relacje między Paulem McCartneyem a Johnem Lennonem przez pewien czas były napięte. Jednak, jak wspomina McCartney, z biegiem lat udało im się ponownie zbliżyć i odbudować więź.

Momentem przełomowym okazało się odnalezienie wspólnych tematów i doświadczeń, które wykraczały poza muzykę.

 

Ojcostwo i codzienność – co ich na nowo połączyło?

Jednym z najważniejszych elementów, które pomogły odbudować relację, było ojcostwo. John Lennon, po narodzinach syna Seana, skupił się na życiu rodzinnym, co zbliżyło go do McCartneya.

Zaskakującym, ale bardzo ludzkim elementem ich relacji było również… pieczenie chleba. Obaj artyści odnaleźli wspólny język w prostych, domowych czynnościach, które – jak przyznał McCartney – przynosiły spokój i normalność.

 

„To była jedyna pociecha” po śmierci Lennona

Paul McCartney nie ukrywa, że fakt odbudowania relacji z Lennonem był dla niego ogromnym wsparciem po jego tragicznej śmierci w 1980 roku.

Artysta przyznał, że to właśnie świadomość, iż zdążyli się pogodzić, była dla niego „jedyną pociechą” po tej stracie. Podkreślił, że trudno byłoby mu pogodzić się z jego odejściem, gdyby nadal byli skonfliktowani.

 

Nowy materiał i dokument „Man On The Run”

Wspomnienia McCartneya pojawiły się w ramach serii „Words + Music” oraz w kontekście nowego dokumentu „Paul McCartney: Man On The Run”. Produkcja przedstawia życie artysty po rozpadzie The Beatles oraz jego drogę do sukcesu z zespołem Wings.

Film ukazuje zarówno sukcesy, jak i trudniejsze momenty kariery, a także życie prywatne muzyka, w tym relację z Lindą McCartney.

