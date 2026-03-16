Paris Jackson wydaje poruszający singiel „Zombies In Love”. Numer powstał we współpracy z kultową songwriterką

Paris Jackson zaprezentowała nowy singiel „Zombies In Love”, którego współautorką i producentką jest Linda Perry.

To pierwszy utwór zapowiadający nadchodzący projekt muzyczny Jackson, który najprawdopodobniej będzie jej drugim pełnoprawnym albumem, planowanym na drugą połowę 2026 roku. Artystka nie wydała pełnego albumu od debiutu „Wilted” z 2020 roku. W międzyczasie opublikowała EP „The Lost” (2022) oraz single „Bandaid” i „Hit Your Knees” (2023).

Klimat singla

„Zombies In Love” prezentuje głęboko emocjonalne, wrażliwe wokale Jackson, wspierane delikatną aranżacją instrumentalną. Utwór był pierwotnie zapowiedziany w krótkim klipie w mediach społecznościowych w Walentynki, a teraz dostępny jest w pełnej wersji, wraz z teledyskiem oraz nagraniem z występu live z poprzedniego miesiąca.

Tematyka i inspiracje

Jackson od dawna zdradza, że nowy materiał porusza bardzo osobiste tematy, które mogą być trudne do przyjęcia dla niektórych słuchaczy. W 2024 roku mówiła, że często czerpie z własnych doświadczeń bólu, złamanego serca i samotności.

Życie osobiste

Paris nie brała udziału w powstaniu biografii swojego ojca Michael, choć aktor Colman Domingo twierdził, że Paris i jej brat Prince wspierali projekt. Artystka stanowczo zdementowała te informacje. W styczniu 2026 roku celebrowała sześć lat trzeźwości i zachęcała osoby zmagające się z problemami psychicznymi, aby wiedziały, że „nie są same”.