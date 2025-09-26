Pamiętacie, jak Bedoes wystąpił z Quebonafide „w stroju prezerwatywy”? Pierwotnie chciał wyjść nago, ale mu nie pozwolono

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

– Przebrałem się za kondoma, bo się nie p****olę – tak w 2022 r. Bedoes podsumował swój gościnny występ na warszawskim koncercie Quebonafide, będącym częścią trasy Psycho Relations. Artysta pojawił się wówczas na scenie w bokserkach i dużym foliowym worku. Teraz w rozmowie z Hype’em raper zdradził, że pierwotny pomysł na występ był nieco inny. Artysta planował pojawić się na scenie… nago.

„Nie chcieli, żeby to było niesmaczne”

– Oni chcieli, żeby była kontrowersja, to powiedziałem, że mogę wyjść nago. Dziewczyna, która się tym zajmowała, powiedziała jednak, że nie chcą, żeby to było niesmaczne. Usłyszałem to i mówię… OK, to jest fair – powiedział artysta.

Przypominamy występ sprzed trzech lat.