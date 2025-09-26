Szukaj
Pamiętacie, jak Bedoes wystąpił z Quebonafide „w stroju prezerwatywy”? Pierwotnie chciał wyjść nago, ale mu nie pozwolono

"Nie chcieli, żeby to było niesmaczne".

2025.09.26

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Przebrałem się za kondoma, bo się nie p****olę – tak w 2022 r. Bedoes podsumował swój gościnny występ na warszawskim koncercie Quebonafide, będącym częścią trasy Psycho Relations. Artysta pojawił się wówczas na scenie w bokserkach i dużym foliowym worku. Teraz w rozmowie z Hype’em raper zdradził, że pierwotny pomysł na występ był nieco inny. Artysta planował pojawić się na scenie… nago.

„Nie chcieli, żeby to było niesmaczne”

Oni chcieli, żeby była kontrowersja, to powiedziałem, że mogę wyjść nago. Dziewczyna, która się tym zajmowała, powiedziała jednak, że nie chcą, żeby to było niesmaczne. Usłyszałem to i mówię… OK, to jest fair – powiedział artysta.

Przypominamy występ sprzed trzech lat.

