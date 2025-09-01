Szukaj
Paluch wskazał trzy ulubione miasta w Polsce (oczywiście poza Poznaniem)

Spodziewalibyście się takich wyborów?

2025.09.01

opublikował:

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Instagramowe Q&A to dla fanów okazja, by uzyskać odpowiedzi na pytania, które niekoniecznie mogłyby paść w konwencjonalnym wywiadzie z ich idolem. Paluch napisał wczoraj wieczorem, że przypomniał sobie o funkcji uruchomienia pytań, jaką daje platforma firmy Meta i z tej okazji odpowiadał słuchaczkom i słuchaczom na interesujące ich kwestie.

W trakcie wczorajszej sesji raper zadeklarował, że bardzo chętnie nagra w przyszłości kolejny album ze Szpakiem, pytany o szanse na trzecią odsłonę PCC, odpowiedział emoji z palcem zasłaniającym usta, czym właściwie potwierdził, że możemy się spodziewać kolejnego materiału z Chrisem Carsonem.

Paluch wskazał swoje ulubione polskie miasta

Fani zadawali raperowi wczoraj pytania dotyczące m.in. jego ulubionych samochodów i obecności na meczach Lecha Poznań, pytali również o miasta, które szef BOR darzy największą sympatią. Z racji na to, że Paluch jest bardzo związany z rodzinnym Poznaniem, nikt nie śmie kwestionować jego uwielbienia dla stolicy Wielkopolski, jeden z fanów (lub jedna z fanek) zapytał natomiast o trzy ulubione miasta poza Poznaniem.

– Gdynia/Gdańsk (na mieszkanie), 2. Białystok (z sympatii i trochę na mieszkanie), 3. Kołobrzeg – wymienił artysta.

Po chwili zwrócono mu uwagę, że to niedopuszczalne, by nie umieścił na swojej liście Wrocławia. W odpowiedzi szef BOR przyznał, że mógł złamać zasadę i wymienić więcej niż trzy miasta, by uniknąć podobnych uwag.

