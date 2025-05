Paluch: „Prze***oliłem sianko, zaliczyłem kilka wtop”

fot. kadr z wiedo

O północy w serwisach streamingowych pojawiła się EP-ka Palucha i Chrisa Carsona. Artyści promują wydawnictwo klipem do kawałka „Było warto” z gościnnym udziałem Gedza.

Paluch rozlicza się z przeszłością

W „Było warto” Paluch wraca do przeszłości i analizuje drogę, które doprowadziła go do miejsca, w którym jest dziś. „Przepiłem lata i po latach było warto” – nawija raper, by w innym miejscu rzucić: „Prze***oliłem sianko, zaliczyłem kilka wtop”.

Wydane dziś „PCC 2.5” to pierwsza EP-ka w karierze Palucha. Na wydawnictwo składa się 10 kawałków, w których gościnnie udzielili się Hodak, Hubert., Gedz i Kali. Zamawiając materiał w preorderze, dostaniecie wydanie 2CD, na które oprócz „PCC 2.5” złoży się także „Made In Heaven” – pierwsze wspólne wydawnictwo Palucha i Chrisa Carsona. „PCC 2.5” można zamówić także na winylu. Paluch zapowiedział, że podpisze każdy zamówiony w przedsprzedaży egzemplarz (LP i CD).

Paluch x Chris Carson – „PCC 2.5” – tracklista:

1. Waga słów

2. Płonie cookies

3. Być i mieć ft. Hodak

4. Szczęśliwa 13

5. Płaszczyzny ft. Hubert.

6. Wszystko co najlepsze

7. Było warto ft. Gedz

8. Sejf

9. Najlepszy przyjaciel

10. Porachunki ft. Kali