Paluch odpowiada krytykom: „Jak tego nie czaisz, to nie czaisz rapu”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Paluch ma już za sobą okres, w którym był jednym z najbardziej hype’owanych artystów na polskiej scenie. Trudno się dziwić, artysta jest na scenie od dwóch dekad, zdążył wdrapać się na szczyt, wybierając dłuższą drogę niezależnego twórcy. Przy tak długiej, obejmującej ponad 20 albumów karierze, u części słuchaczy może się pojawić efekt znużenia i potrzeba znalezienia sobie innych bohaterów. To zawsze trudny moment dla artysty, ale jednocześnie naturalny. Trudno nastawiać się na karierę pozbawioną krytyki i hejtu, ponieważ są one wpisane w popularność.

Paluch: „Wydałem 21 albumów”

Kuba Wojewódzki twierdzi, że „miarą sukcesu jest to, ilu ma się hejterów”. Część artystów z nimi walczy, inni przekonują, że chcieliby ich przytulić. Jakie podejście do tematu ma Paluch? Raper stawia sprawę jasno – wylicza część swoich dokonań, sugerując, że jeśli komuś się nie podoba, to powinien poszukać innego miejsca niż jego profile w mediach społecznościowych.

– Nowy singiel to kwintesencja rapu. Jak tego nie czaisz, to nie czaisz rapu – komentuje w stories na Instagramie raper, dodając: – Wydałem 21 albumów solo i w zespole. Do tego 18 albumów jako wydawca kilku mocnych graczy, którzy są dziś uznawani za najlepszych w swoim fachu i stawiani na piedestale. Jeśli nie znasz ich ksyw, to nie powinno Cię tutaj być. Jeśli masz mi coś do zarzucenia, nie powinno cię tutaj być.

Zrobiłem to wszystko sam, na własną rękę, bez wytwórni i reklam. Jesteś właśnie na profilu największego self made w polskim rapie. Jeśli się z tym nie zgadzasz, to nie powinno Cię tutaj być.