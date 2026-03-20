Paluch gościem Fokusa i Rahima. „Diamenty” to mroczny numer o konfrontacji z własnymi słabościami i wewnętrznym cieniem

Duet Fokus i Rahim wraca z nowym materiałem i odsłania kolejne karty swojego ambitnego projektu. Artyści zaprezentowali singiel „Diamenty”, który zapowiada nadchodzący album „Katharsis”. Jednocześnie ruszył preorder wydawnictwa, które ma być jednym z najbardziej rozbudowanych i koncepcyjnych projektów na polskiej scenie rapowej w 2026 roku.

Mroczna opowieść i mocny gość

„Diamenty” to drugi singiel promujący album i część Aktu II (Rozwinięcie). Utwór utrzymany jest w mrocznym klimacie i tempie 85 BPM, a jego tematyka koncentruje się na konfrontacji z własnymi słabościami i wewnętrznym cieniem. W numerze gościnnie pojawia się Paluch, który wnosi do utworu surową, uliczną perspektywę.

Artyści odchodzą tu od typowego rapowego blichtru, stawiając na szczerość i introspekcję. „Diamenty” mają być nie tylko utworem muzycznym, ale też formą współczesnej opowieści o człowieku funkcjonującym pod presją i próbującym odnaleźć sens w rzeczywistości pełnej chaosu.

„Katharsis” jako wieloaktowe dzieło

Album „Katharsis” zapowiadany jest jako projekt wykraczający poza klasyczne ramy hip-hopu. Fokus i Rahim budują narrację inspirowaną strukturą teatralną, dzieląc całość na akty i prowadząc słuchacza przez kolejne etapy emocjonalnej podróży – od konfliktu po oczyszczenie.

Wersja podstawowa albumu zawiera 13 utworów tworzących spójną historię, pełną refleksji i osobistych rozliczeń. Goście na płycie mają być ujawniani stopniowo, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół projektu.

Z kolei edycja deluxe rozszerza tę koncepcję o pięcioaktową strukturę oraz trzy dodatkowe utwory. To propozycja dla słuchaczy, którzy chcą jeszcze głębiej zanurzyć się w świat wykreowany przez duet.

Rap jako coś więcej niż muzyka

„Katharsis” ma być czymś więcej niż tylko albumem – to próba stworzenia pełnoprawnego doświadczenia artystycznego, łączącego muzykę z narracją i emocjonalnym przekazem. Fokus i Rahim po raz kolejny udowadniają, że polski rap może być przestrzenią do eksperymentów i opowiadania złożonych historii.