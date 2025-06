Orlando Bloom odradzał Katy Perry wydanie płyty i lot w kosmos. Para przechodzi poważny kryzys

fot. @aidancullen1 / mat. pras.

Wygląda na to, że związek Katy Perry i Orlando Blooma przechodzi poważny kryzys. Część amerykańskich mediów sugeruje wręcz, że gwiazdorska para zdążyła się już rozstać.

Czy rzeczywiście tak jest? Tego tak naprawdę nie wiadomo. Nie da się ukryć, że Orlando i Katy od pewnego czasu mają problemy, które mocno odbiły się na ich relacji.

Bloom odradzał Perry wydanie płyty

Jednym z problemów pary miał być ostatni album Perry zatytułowany „143”. Na łamach CGM.pl kilkukrotnie podkreślaliśmy, że wydawnictwo okazało się klapą. Płyta ani nie sprzedała się dobrze, ani nie zebrała pozytywnych recenzji. Orlando podobno przewidział, że tak będzie i miał odradzać wokalistce wydanie albumu.

Kolejnym problem był kontrowersyjny lot w kosmos Perry. Wokalistka spełniła swoje marzenie, ale kosztem ogromnej krytyki, jaka na nią spadła. Lot z partnerką (a za kilka dni żoną) Jeffa Bezosa to kolejna rzecz, którą Bloom miał odradzać Perry. Trzecią kością niezgody jest trasa promująca „143”, która mimo „kosmicznej” promocji nie sprzedała się tak, jak życzyłaby sobie tego wokalistka.

Brak wsparcia ze strony partnera

Katy od pewnego czasu czuje, że nie ma wsparcia w swoim partnerze.

– Powiedział jej, że cała ta sytuacja wygląda śmiesznie. Powiedział, że to żenujące. To było w trakcie kłótni i zraniło ją. Wyobraź sobie, że lecisz w kosmos – piepr*ony kosmos – a twój partner nie jest pod wrażeniem. Miała nadzieję, że będzie bardziej wspierający – cytuje informatora „Daily Mail” redakcja Pudelka.

Ale Bloom także nie czuje się w związku z Perry dobrze.

– Katy nie jest już tą samą osobą od ponad roku, a Orlando ma już dość. Odradzał jej ten album. Zrobiła to. Odradzał jej kosmos. Zrobiła to. Odradzał jej tę trasę – zrobiła to. Z jego punktu widzenia wszystko, czego chciał, to żeby Katy była sobą. Zakochał się w niej i w tym, kim jest w środku, ale uważa, że ​​ostatni rok wydobył z niej to, co najgorsze – czytamy na łamach Pudelka.

Czy para przetrwa kryzys? To nie pierwszy raz, kiedy Katy i Orlando mają problemy. Kiedyś rozstali się już na kilkanaście miesięcy, ale wrócili do siebie. Jak będzie tym razem?