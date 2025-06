Organizatorzy Super Bowl mają już faworyta do miana muzycznej gwiazdy przyszłorocznego meczu?

fot. mat. pras.

Informacje o tym, kogo zobaczymy na scenie w przerwie rozgrywanego w kolejnym roku Super Bowl, zawsze pojawiają się z dużym wyprzedzeniem. Organizatorzy podają oficjalny komunikat jesienią, na długo przed tym jak poznajemy drużyny, które zmierzą się w walce o mistrzostwo NFL. Choć na oficjalny komunikat będziemy czekali jeszcze kilka miesięcy, w internecie już teraz huczy od plotek, że organizatorzy mają już swojego faworyta, a raczej faworytkę.

Według informacji podanych na platformie X przez serwis Pop Tingz Dua Lipa dostała ofertę występu w przerwie Super Bowl 2026 dostała Dua Lipa. Informacja błyskawicznie rozchodzi się po Sieci, pojawia się w coraz większej liczbie miejsc. Czy jest to równoznaczne z tym, że 8 lutego 2026 Brytyjka wystąpi na Levis’s Stadium w kalifornijskim Santa Clara? Oczywiście, że nie musi tak być. Po pierwsze – to tylko plotka, po drugie – nawet jeśli prawdziwa to na razie i tak jest to jedynie propozycja.

Dua Lipa na przyszłorocznym Super Bowl

Artyści nie otrzymują wynagrodzenia za występy podczas Super Bowl. Przeciwnie – to oni płacą organizatorom za promocję podczas największego wydarzenia telewizyjnego roku w Stanach. Na ogół niedługo po Super Bowl ogłaszają trasy, na których zarabiają krocie. Czy Dua będzie potrzebowała takiej promocji w przyszłym roku? W tym ma zaplanowaną na jesień trasę po USA i Kanadzie. Wokalistka będzie występowała w dużych halach. 2026 powinien być dla niej raczej czasem odpoczynku i pracy nad nową płytą, ale kto wie, może Dua zagra va banque i dzięki promocji podczas Super Bowl zaatakuje stadiony?