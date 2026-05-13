Organizatorzy koncertu Kanye Westa w Pradze bronią jego występu. „Nie należy go prześladować"

2026.05.13

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kwestia występu Kanye Westa w Pradze ponownie wywołała dyskusję w Europie. Mimo licznych kontrowersji wokół artysty, organizatorzy wydarzenia oraz przedstawiciele lokalnej sceny koncertowej sprzeciwiają się próbom jego odwołania, podkreślając znaczenie wolności słowa i ekspresji artystycznej.

Kontrowersje wokół występów Kanye Westa

Kanye West od kilku lat pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie muzyki. Jego wypowiedzi i działania sprawiły, że część krajów europejskich ograniczała możliwość organizacji jego koncertów, a niektóre wydarzenia były odwoływane jeszcze przed ogłoszeniem daty.

Mimo tego część organizatorów nadal próbuje doprowadzić do jego występów, argumentując, że artysta powinien mieć prawo do prezentowania swojej twórczości.

Organizatorzy w Pradze: „To nie my oceniamy artystów”

Organizatorzy koncertu w Pradze oraz przedstawiciele miejsca wydarzenia podkreślają, że nie chcą ingerować w ocenę twórczości artysty.

Według nich:

  • decyzja o występie nie powinna być formą „kulturalnej cenzury”,
  • artysta ma prawo do ekspresji,
  • publiczność sama ocenia jego twórczość.

Dyrektor obiektu koncertowego zwrócił uwagę, że nie powinno się „prześladować artystów”, nawet jeśli ich wypowiedzi budzą kontrowersje.

Wolność słowa kontra presja społeczna

Dyskusja wokół koncertu Kanye Westa w Pradze wpisuje się w szerszy europejski spór dotyczący granic wolności wypowiedzi w sztuce.

Z jednej strony pojawiają się głosy krytyczne, które wskazują na wcześniejsze kontrowersyjne wypowiedzi artysty. Z drugiej strony organizatorzy i część polityków podkreślają, że:

  • wolność artystyczna powinna być chroniona,
  • decyzje o występach nie powinny być podejmowane pod presją społeczną,
  • sztuka nie powinna być automatycznie oceniana przez pryzmat polityki.

Argumenty strony organizatorów

Przedstawiciele organizacji koncertu twierdzą, że Kanye West nie powinien być wykluczany z wydarzeń muzycznych, a jego wcześniejsze wypowiedzi należy rozpatrywać również w kontekście jego stanu psychicznego i presji medialnej.

Podkreślają również, że:

  • artysta ma ogromny wpływ na kulturę muzyczną,
  • jego koncerty przyciągają międzynarodową publiczność,
  • wydarzenia tego typu mają znaczenie gospodarcze i promocyjne dla miasta.

Podziały polityczne i społeczne

Sprawa koncertu wywołała również debatę polityczną w Czechach. Część środowisk publicznych popiera podejście oparte na wolności ekspresji, inne natomiast wskazują, że kontrowersje wokół artysty mogą wpływać na wizerunek miasta.

Mimo sprzeciwu części opinii publicznej, organizatorzy pozostają przy decyzji o kontynuowaniu przygotowań do wydarzenia.

