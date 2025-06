Opener Festival ogłasza kolejne gwiazdy tegorocznej edycji

Foto: @piotr_tarasewicz

Organizatorzy Open’er Festival ogłosili kolejną grupę artystów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji wydarzenia. Do już imponującego składu dołączają m.in. Conan Gray, Wolf Alice, Fisz Emade Tworzywo, Fukaj, Mela Koteluk oraz szeroki wachlarz wykonawców reprezentujących polską scenę alternatywną i hip-hopową.

Conan Gray

Amerykański wokalista i kompozytor, którego twórczość zyskała status pokoleniowego głosu Generacji Z, wystąpi na Tent Stage 5 lipca. Jego debiutancki album Kid Krow (2020) znalazł się w pierwszej piątce amerykańskiej listy Billboard 200, a utwór „Heather” stał się jednym z najczęściej streamowanych singli dekady. Kolejne płyty – Superache (2022) i Found Heaven (2024) – potwierdziły jego pozycję na światowej scenie pop. W sierpniu ukaże się jego czwarty album studyjny Wishbone, promowany już obecnie przez singiel „Alley Rose”.

Wolf Alice

Brytyjski zespół rockowy z północnego Londynu, laureaci Mercury Prize i Brit Award, wraca do Polski z nowym materiałem. Ich czwarty album zatytułowany The Clearing ukaże się 29 sierpnia 2025 roku. Na Open’erze zagrają 5 lipca na Tent Stage. Repertuar koncertu obejmie zarówno nowe kompozycje, jak i największe przeboje z dotychczasowej dyskografii, w tym utwory z cenionych albumów Visions of a Life oraz Blue Weekend.

Fisz Emade Tworzywo

Formacja braci Waglewskich zaprezentuje specjalny, przekrojowy koncert z okazji 25-lecia działalności. Znani z wprowadzania nowatorskich brzmień na styku hip-hopu, jazzu, elektroniki i alternatywy, zagrają 5 lipca na Tent Stage. Zespół od lat pozostaje jednym z filarów polskiej sceny niezależnej, czego dowodem są dziesiątki nagród i nominacji oraz wierna publiczność.

Fukaj

Raper i autor tekstów, który w ostatnich latach zyskał ogromną popularność, wystąpi 3 lipca na Tent Stage. Na swoim koncie ma dwa świetnie przyjęte albumy – Chaos oraz Preludium – oraz współpracę z czołówką polskiego rapu. Jego singiel „Woda Księżycowa” przekroczył dziesiątki milionów odsłon w serwisach streamingowych.

Mela Koteluk

Jedna z najważniejszych wokalistek na polskiej scenie alternatywnej. Po sukcesie płyty Astronomia poety. Baczyński (2020), artystka powróciła z nowym albumem Harmonia, zawierającym m.in. duet z Ralphem Kamińskim. Jej koncert na Alter Stage odbędzie się 4 lipca.

Trupa Trupa

Gdański zespół psychodeliczno-rockowy, którego twórczość była doceniana przez media na całym świecie, zagra 5 lipca na Alter Stage. Ich najnowsze wydawnictwo, EP-ka Mourners, została wyróżniona przez magazyn Rolling Stone jako jedna z najlepszych premier pierwszej połowy 2025 roku.

Flow Stage – nowe nazwiska

W ramach najnowszych ogłoszeń poszerzono również skład Flow Stage – sceny poświęconej młodym, dynamicznie rozwijającym się projektom. Wśród nowych wykonawców znaleźli się m.in.:

Wiktor Dyduła – nominowany do Fryderyka wokalista z albumem Tak jak tutaj stoję, wystąpi 3 lipca

Dwa Sławy – łódzki duet hip-hopowy z nowym albumem Dobrze by było, zagrają 2 lipca

Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron – wspólny koncert w ramach trasy Do Trzech Razy Tour, 4 lipca

Livka – artystka indie-pop z albumem z papieru, 5 lipca

Kathia – producentka i multiinstrumentalistka promująca nadchodzący drugi album, 5 lipca

Kosma Król – raper i freestylowiec z warszawskiej sceny, 5 lipca

Wiktor Waligóra – tegoroczny laureat Fryderyka za Debiut Fonograficzny, 2 lipca

The Cassino – gitarowe brzmienie alternatywne prosto z Trójmiasta, 3 lipca

Metro – warszawska grupa indie-popowa, która w 2025 roku planuje premierę debiutanckiego albumu, 4 lipca

Wcześniej ogłoszeni artyści

Tegoroczna edycja Open’er Festival odbędzie się w dniach 2–5 lipca 2025 roku na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znajdują się m.in. Linkin Park, Future, Muse, Massive Attack, Nine Inch Nails, Camila Cabello, Justice, St. Vincent, FKA twigs, Gracie Abrams, Arca, Tyla, Caribou, Jorja Smith, Little Simz, J Balvin, Doechii oraz wielu innych.