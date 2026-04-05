Open’er Festival 2026: jeden z zespołów odwołuje występ

foto: P. Tarasewicz

Organizatorzy Open’er Festival 2026 poinformowali o zmianach w line-upie. Jeden z zapowiadanych zespołów nie pojawi się na scenie tegorocznej edycji wydarzenia, co zaskoczyło wielu fanów festiwalu.

The Afghan Whigs odwołują koncert

Na oficjalnym Instagramie festiwalu pojawił się komunikat dotyczący zespołu The Afghan Whigs. Grupa przekazała organizatorom informację o zmianie swoich letnich planów koncertowych, w wyniku czego odwołała występ zaplanowany na 3 lipca.

Open’er Festival 2026 – kiedy i gdzie?

Open’er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1–4 lipca 2026 roku na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo w Gdynia. To jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, które co roku przyciąga tysiące fanów.

Gwiazdy w line-upie Open’era 2026

Mimo zmian program festiwalu nadal robi ogromne wrażenie. Na scenach pojawią się światowe gwiazdy, takie jak:

The Cure

Calvin Harris

Nick Cave & The Bad Seeds

The xx

Halsey

Martin Garrix

Teddy Swims

David Byrne

Zara Larsson

Nowi artyści ogłoszeni na Open’er 2026

Organizator wydarzenia, Alter Art, ogłosił aż jedenastu nowych artystów, którzy zasilą line-up festiwalu.

Florence And The Machine

Panda Bear & Sonic Boom

& Avi

Joy (Anonymous)

Bassvictim

Jehnny Beth

Just Mustard

Sadie Jean

Hyphen Dash

supermodel*

Łaszewo

Bilety na Open’er Festival 2026

Sprzedaż biletów trwa do 9 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli. Ceny prezentują się następująco:

Karnet 4 dni – 1149 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) – 829 PLN

Bilet jednodniowy – 549 PLN

Karnet 4 dni + pole namiotowe – 1419 PLN

Karnet weekendowy + pole namiotowe – 1019 PLN

Do wszystkich cen doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5%.