Open’er Festival 2026: jeden z zespołów odwołuje występ

Organizatorzy Open'er Festival 2026 poinformowali o zmianach w line-upie

2026.04.05

foto: P. Tarasewicz

Organizatorzy Open’er Festival 2026 poinformowali o zmianach w line-upie. Jeden z zapowiadanych zespołów nie pojawi się na scenie tegorocznej edycji wydarzenia, co zaskoczyło wielu fanów festiwalu.

The Afghan Whigs odwołują koncert

Na oficjalnym Instagramie festiwalu pojawił się komunikat dotyczący zespołu The Afghan Whigs. Grupa przekazała organizatorom informację o zmianie swoich letnich planów koncertowych, w wyniku czego odwołała występ zaplanowany na 3 lipca.

Open’er Festival 2026 – kiedy i gdzie?

Open’er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1–4 lipca 2026 roku na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo w Gdynia. To jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, które co roku przyciąga tysiące fanów.

Gwiazdy w line-upie Open’era 2026

Mimo zmian program festiwalu nadal robi ogromne wrażenie. Na scenach pojawią się światowe gwiazdy, takie jak:

  • The Cure
  • Calvin Harris
  • Nick Cave & The Bad Seeds
  • The xx
  • Halsey
  • Martin Garrix
  • Teddy Swims
  • David Byrne
  • Zara Larsson

Nowi artyści ogłoszeni na Open’er 2026

Organizator wydarzenia, Alter Art, ogłosił aż jedenastu nowych artystów, którzy zasilą line-up festiwalu.

  • Florence And The Machine
  • Panda Bear & Sonic Boom
  • Avi
  • Joy (Anonymous)
  • Bassvictim
  • Jehnny Beth
  • Just Mustard
  • Sadie Jean
  • Hyphen Dash
  • supermodel*
  • Łaszewo

Bilety na Open’er Festival 2026

Sprzedaż biletów trwa do 9 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli. Ceny prezentują się następująco:

  • Karnet 4 dni – 1149 PLN
  • Karnet weekendowy (pt + sob) – 829 PLN
  • Bilet jednodniowy – 549 PLN
  • Karnet 4 dni + pole namiotowe – 1419 PLN
  • Karnet weekendowy + pole namiotowe – 1019 PLN

Do wszystkich cen doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5%.

 

