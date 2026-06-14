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Malik Montana o Paradzie Równości: „Spotkasz tam swoich ulubionych raperów”

Malik wbija szpilę kolegom po fachu

2026.06.14

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Malik Montana Tax Free

Tegoroczna Parada Równości w Warszawie wywołała wiele komentarzy nie tylko wśród uczestników wydarzenia, ale również w środowisku hip-hopowym. Głos w sprawie zabrał Malik Montana, który w charakterystyczny dla siebie sposób odniósł się do marszu i przy okazji zaczepił część polskiej sceny rapowej.

Malik Montana: „Spotkasz tam swoich ulubionych raperów”

Podczas relacjonowania sytuacji w stolicy Malik Montana zwrócił uwagę na utrudnienia w ruchu związane z Paradą Równości. Raper pozwolił sobie również na uszczypliwy komentarz dotyczący środowiska rapowego.

„Całe miasto przykorkowane, bardzo duża impreza dzisiaj – parada. Jeśli jesteś fanem polskiego rapu, na pewno spotkasz tam swoich ulubionych raperów” – stwierdził Malik Montana.

Choć artysta wielokrotnie podkreślał wcześniej, że nie ocenia ludzi przez pryzmat orientacji seksualnej czy wyznania, jego wypowiedź została przez wielu odebrana jako szpila wymierzona w część rodzimych raperów.

Majka Jeżowska i Mandaryna udzielały symbolicznych ślubów

Jednym z najbardziej komentowanych elementów Parady Równości były symboliczne ceremonie ślubne organizowane dla par jednopłciowych. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyły Majka Jeżowska oraz Mandaryna, które prowadziły humanistyczne ceremonie na specjalnie przygotowanej platformie.

Podczas uroczystości nie zabrakło wymiany obrączek, składania przysiąg oraz symbolicznego przypieczętowania związków. Majka Jeżowska już wcześniej zapowiadała swoje zaangażowanie w działania wspierające społeczność LGBT+.

Parada Równości ponownie przyciągnęła tłumy

Warszawska Parada Równości po raz kolejny zgromadziła tysiące uczestników, wśród których znaleźli się aktywiści, politycy oraz przedstawiciele świata kultury i show-biznesu. Wydarzenie miało charakter celebracji różnorodności oraz wsparcia dla społeczności LGBT+.

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