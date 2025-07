Open’er Festival 2025 – dziś rusza 23. edycja festiwalu

Foto: @piotr_tarasewicz

Dziś startuje 23. edycja Open’er Festivalu. W dniach 2–5 lipca 2025 na czterech scenach: Orange Main, Tent, Alter i Flow, wystąpią najwięksi światowi i polscy artyści. Teren imprezy otwierany jest codziennie od godziny 15:30 – zamykany około 3:30.

🎤 Pełny line‑up – kto zagra?

Headlinerzy dni:

2 lipca (środa) – Massive Attack, Gracie Abrams, Raye, RÜFÜS DU SOL

3 lipca (czwartek) – Future, Nine Inch Nails, J Balvin

4 lipca (piątek) – Muse, FKA twigs, Justice, Bambi

5 lipca (sobota) – Linkin Park, Camila Cabello, Conan Gray, Doechii, Wolf Alice

Pełna lista artystów: Arca, Arca, A. G. Cook, BigXthaPlug, BSK, Brutalismus 3000, Camila Cabello, Caribou, Chivas, Cinnamon Gum, Conan Gray, Doechii, Dwa Sławy, Fisz Emade Tworzywo, Fukaj, Gigi Perez, Girl in Red, Hubert., IGO, Jan-Rapowanie, JPEGMAFIA, Justice, Kaśka Sochacka, Kathia, Kuban, Kukon & @atutowy, Dean Lewis, Livka, Little Simz, Mela Koteluk, Metro, Molchat Doma, Mother Mother, Nemzzz, Neil Frances, Postman & the Real Fake Band, Ravyn Lenae, ScHoolboy Q, Samara Cyn, St. Vincent, The Cassino, Trippie Redd, Trupa Trupa, Wiktor Dyduła, Wiktor Waligóra, WizTheMc, Wunderhorse, Yana, Zaho de Sagazan i Zippy Ogar / Po Prostu Kajtek / Boron .

⏰ Harmonogram na cztery dni

Oto szczegółowy grafik występów, z podziałem na sceny i godziny:

Środa, 2 lipca

Orange Main: 18:00 Raye • 20:00 Gracie Abrams • 22:00 Massive Attack • 00:30 RÜFÜS DU SOL

Tent: 17:00 Chivas • 19:00 Gigi Perez • 21:00 ScHoolboy Q • 23:30 Jorja Smith • 01:15 Pezet

Alter: 19:15 Wunderhorse • 21:15 Fcukers • 23:00 Magdalena Bay • 01:30 Maribou State

Flow: 18:30 Yana • 20:45 Cinnamon Gum • 22:30 Wiktor Waligóra • 00:15 Dwa Sławy

Czwartek, 3 lipca

Orange Main: 18:00 Lola Young • 20:00 Tyla • 22:00 Nine Inch Nails • 00:30 Future

Tent: 17:00 Fukaj • 19:00 Kaśka Sochacka • 21:15 David Kushner • 23:30 J Balvin • 01:30 Jan-Rapowanie

Alter: 17:30 WizTheMc • 19:15 Kukon & @atutowy • 21:00 Zaho de Sagazan • 23:00 Ravyn Lenae • 01:00 Caribou

Flow: 18:15 Postman • 19:45 The Cassino • 22:15 Wiktor Dyduła • 00:00 Antony Szmierek

Piątek, 4 lipca

Orange Main: 18:00 Bambi • 19:45 Little Simz • 22:00 Muse • 00:45 Justice

Tent: 17:00 IGO • 18:45 Mother Mother • 21:00 FKA twigs • 23:30 St. Vincent • 01:30 Trippie Redd

Alter: 17:30 Mela Koteluk • 19:00 Nemzzz • 20:45 Dean Lewis • 22:30 A. G. Cook • 00:30 BigXthaPlug

Flow: 17:45 Metro • 20:30 Neil Frances • 22:15 Zippy Ogar / Po Prostu Kajtek / Boron • 23:45 BSK

Sobota, 5 lipca

Orange Main: 18:00 Doechii • 20:00 Camila Cabello • 22:00 Conan Gray • 00:15 Linkin Park

Tent: 17:00 Fisz Emade Tworzywo • 19:00 Kuban • 21:00 Wolf Alice • 23:15 Girl in Red • 01:00 Arca

Alter: 17:15 Hubert. • 18:45 Trupa Trupa • 20:15 Molchat Doma • 22:45 JPEGMAFIA • 01:30 Brutalismus 3000

Flow: 18:15 Kosma Król • 20:45 Samara Cyn • 22:30 Kathia • 00:30 Livka