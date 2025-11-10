OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu 2026

Po ogromnym sukcesie trasy „Escape to Europe Tour 2025”, nominowany do GRAMMY® zespół OneRepublic ogłasza nową trasę „From Europe With Love 2026”, w ramach której odwiedzi także Polskę.

Data i miejsce koncertu OneRepublic w Polsce

Data: 30 czerwca 2026

Miejsce: TAURON Arena Kraków

Po wyprzedanym koncercie w Łodzi, zespół ponownie zawita do Polski, aby zachwycić fanów swoim energetycznym show pełnym największych przebojów, niezapomnianych emocji i wyjątkowej atmosfery.

Bilety na koncert OneRepublic – sprzedaż i przedsprzedaż

Artist pre-sale: 11 listopada 2025, godz. 11:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: 13 listopada 2025, godz. 11:00

Sprzedaż ogólna: 14 listopada 2025, godz. 11:00

OneRepublic – informacje o zespole

Zespół OneRepublic tworzą: Ryan Tedder (wokalista, autor tekstów, producent), Zach Filkins i Drew Brown (gitary), Brian Willett (klawisze), Brent Kutzle (bas, wiolonczela) oraz Eddie Fisher (perkusja).

Od debiutu grupa zgromadziła ponad 5 miliardów odtworzeń na Spotify. Ich pierwszy album Dreaming Out Loud (2007) przyniósł światowy hit „Apologize”, który sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy, zdobywając nominację do nagrody GRAMMY®.

Kolejne albumy, takie jak Waking Up (2009) z przebojami „All the Right Moves” i „Secrets”, czy Native (2013) z globalnym hitem „Counting Stars”, umocniły pozycję OneRepublic jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych grup pop-rockowych na świecie.

W 2022 roku zespół wydał megahit „I Ain’t Worried” z filmu Top Gun: Maverick, który przekroczył 3 miliardy odtworzeń. W 2024 roku ukazały się także popularne single „I Don’t Wanna Wait” (feat. David Guetta), „Nobody” i „Invincible” z serii anime Kaiju No. 8.

Najnowsze projekty OneRepublic

Zespół wydał szósty album studyjny Artificial Paradise, a także jego wersję deluxe z wyjątkowymi współpracami i akustycznymi wersjami największych hitów. Do nowych singli należą m.in.:

„Beautiful Colors” (z Kaiju No. 8)

„Chasing Paradise” (feat. Kygo)

„Tell Me” (feat. Ikky i Karan Aujla)

„Starlight (The Fame)” – nowa wersja klasyka The Supermen Lovers

OneRepublic to zespół, którego nie można przegapić – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.