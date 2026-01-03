Oliwka Brazil: „Wybaczam każdemu, kto mnie zdradził, oszukał i zmanipulował dla własnych korzyści”

„2026 będzie głośny”

Raperka Oliwka Brazil, reprezentantka Warner Music, oficjalnie ogłosiła, że 2026 rok będzie pełen muzycznych planów i nowych wydawnictw. W krótkim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych artystka podzieliła się planami na najbliższe miesiące — i zapowiedź ta może elektryzować fanów jej twórczości.

Nowa muzyka i większe tempo działania

Po relatywnie spokojnym 2025 roku, w którym Oliwka Brazil wydała zaledwie kilka numerów i była też w centrum medialnych konfliktów — m.in. sporów z innymi artystkami — artystka zapowiada przełomowy start nowego roku. W swoim wpisie zapewniła, że:

„2026 będzie głośny” ,

chce wydawać jeszcze więcej muzyki niż kiedykolwiek wcześniej ,

zamierza robić wszystko, aby jej fani byli zadowoleni z tego, co tworzy.

To jasny sygnał, że Oliwka Brazil planuje intensyfikację swojej aktywności artystycznej i najprawdopodobniej pojawi się z nowymi materiałami, singlami czy nawet większym projektem w nadchodzących miesiącach.

Oliwka Brazil patrzy w przyszłość

W oświadczeniu raperka zaznaczyła, że wybacza osobom, które ją zdradziły, oszukały lub zmanipulowały, ale robi to nie z naiwności, lecz z siły — sugerując, że zamierza iść dalej, skupiona na muzyce i relacji z fanami.