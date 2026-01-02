Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera

Wytwórnia 2020 poinformowała o kolejnym kamieniu milowym w karierze Taco Hemingwaya. Raper przekroczył próg trzech miliardów streamów na Spotify.

To następny wielki sukces po premierze najnowszego albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”, który od momentu debiutu bije kolejne rekordy. Krążek był najchętniej słuchanym nowym albumem na świecie w pierwszym tygodniu po premierze, a niedługo później trafił także na 1. miejsce Spotify w Wielkiej Brytanii.

Globalny sukces „Latarni…”

Album „Latarnie wszędzie dawno zgasły” zadebiutował na 1. miejscu brytyjskiego zestawienia nowych albumów, potwierdzając, że twórczość Filipa Szcześniaka rezonuje daleko poza granicami Polski. To bezprecedensowy wynik w historii polskiego rapu.

W premierowy weekend projekt okazał się najczęściej odsłuchiwanym nowym albumem na świecie, wyprzedzając wydawnictwa największych zagranicznych artystów. W dniach 19–21 grudnia aż siedem utworów z płyty znalazło się na globalnych listach TOP Songs Spotify.

Imponujące liczby bez promocji

Album miał swoją premierę 18 grudnia i już do 23 grudnia (godz. 08:00) zgromadził na Spotify 17 903 268 odtworzeń. Co istotne, Taco Hemingway osiągnął ten wynik bez tradycyjnej promocji – płyta ukazała się bez zapowiedzi, co tylko podkreśla siłę jego marki i lojalność fanów.

Wyprzedził światowe nazwiska

Na brytyjskiej liście TOP Album Debut UK Taco Hemingway wyprzedził m.in.:

QuincyTellEm, TreezO, Groundworks – Trap Exhibition

Masicka – Her Name Is Love

Nick Cave & Warren Ellis – The Death of Bunny Munro

Divine – Walking on Water

Pierwsze miejsce w tak mocnym zestawieniu to jeden z największych zagranicznych sukcesów w całej karierze rapera.

Historyczny moment dla polskiego rapu

Trzy miliardy streamów oraz światowe i brytyjskie listy przebojów pokazują, że polskojęzyczny rap może skutecznie konkurować globalnie. Sukces Taco Hemingwaya to nie tylko osobiste osiągnięcie artysty, ale też ważny sygnał dla całej polskiej sceny hip-hopowej.