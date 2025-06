OLiS: lider bez zmian, za to sporo zaskoczeń w czołówce

fot. P. Tarasewicz

Jak co czwartek ZPAV opublikował zestawienie najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Zgodnie z oczekiwaniami otwiera je sanah, która obroniła pozycję lidera albumem „Dwoje ludzieńków”. Ciekawie jest za plecami Zuzi – na drugiej pozycji mamy „NAPISZ, JAK BĘDZIESZ” Sobla, a na trzecim „A nie mówiłem?” Kaza Bałagane. Wysoka pozycja tego wydawnictwa jest skutkiem wypuszczenia winylowej edycji.

Nie brak zaskoczeń

Na piątym miejscu debiutuje wracający po kilkuletniej przerwie W.E.N.A., tuż za nim jest Floral Bugs z krążkiem „FLEGMA”. Sporym zaskoczeniem są nieco niższe niż przewidywano debiuty Palucha z Chrisem Carsonem (dziewiąta pozycja) oraz Pawła Domagały (dziesiąta pozycja).

1. sanah – Dwoje ludzieńków

2. Sobel – NAPISZ, JAK BĘDZIESZ

3. Kaz Bałagane – A nie mówiłem?

4. Billie EILISH – HIT ME HARD AND SOFT

5. W.E.N.A. – Wytrych

6. Floral Bugs – FLEGMA

7. Damiano David – FUNNY little FEARS

8. Kaśka Sochacka – Ta druga

9. Paluch, Chris Carson – PCC 2.5

10. Paweł Domagała – Hotelowe piosenki