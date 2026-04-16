OKI szczerze o beefie z Kinny Zimmerem: „Uważam, że to mega ch**owy beef”

Raper wskazał także zwycięzcę sporu

2026.04.16

opublikował:

Konflikt między OKIM a Kinny Zimmerem to jeden z najgłośniejszych beefów ostatnich tygodni w polskim rapie. W najnowszej rozmowie OKI odniósł się do opinii fanów i jasno przyznał, jak wygląda odbiór całej sytuacji.

„Większość ludzi mówi, że wygrał Kinny Zimmer”

OKI nie unikał trudnego tematu i otwarcie przyznał podczas streamu Brokies, że według wielu słuchaczy to jego rywal ma przewagę. Jak zaznaczył, dominująca opinia w internecie wskazuje na zwycięstwo Kinny’ego Zimmera w dotychczasowym przebiegu beefu.

– To już opinia publiczna zdecyduje, zdania są podzielone. W większości ludzie mówią, że Kinny wygrał – stwierdził Jeżyk.

To rzadki przypadek, gdy raper tak bezpośrednio odnosi się do narracji fanów i nie próbuje jej podważać.

„Chu**wy beef po prostu”

Podczas rozmowy z Brokies raper ocenił także sam beef.

– Chu**wy beef, po prostu. Cały beef uważam, że jest mega chu**wy. Samo to, że wyszedł z tego, że ja go odobserwowałem, bo nie spodobała mi się jego piosenka – powiedział OKI.

