Oki odpowiada na diss Kinny’ego. „Dzisiaj na Popkillery wpadaj jak Ty taki szczery”

Po kilku godzinach od premiery numeru „24/7”, Oki wypuszcza swój własny diss skierowany w stronę Kinny’ego Zimmera. Kawałek nie ma tytułu i pojawił się jedynie na Instagramie, co sugeruje, że raper chce utrzymać beef w środowisku hip-hopowym, bez nadmiernego nagłaśniania go w mediach.

Oki zły, że Kinny Zimmer wplątuje w beef Bambi

W nowym numerze Oki odbija argumenty Kinny’ego Zimmera z wcześniejszego dissa. Szczególnie podkreśla, że nie zgadza się na mieszanie jego partnerki w konflikt. Wersy takie jak „Za wplątywanie Bambi powinieneś dostać listwę” pokazują, że temat prywatny stał się centralnym punktem beefu.

„Jak już tak nudzisz się, kasztanie, to ten rap sobie odpuść

Dużo bardziej pasujesz do tych disco polo chłopców

Szczerze? Wstyd mi Ciebie mieć jako jednego z oppsów

Zresztą oppsów, kurwa, jakich oppsów?

Bujasz się z oppsami Żaby, pytasz się, czy Ci zrobi „XL”

Quebo też mi wysłał screena, lecz on zrobił „XD”

Za wplątywanie bambi powinieneś dostać listwę, wiesz?„ „Dosłownie to freestyluję, Ty musisz komuś to zlecić

Naprawdę przegiąłeś pałę i nie chodzi tu o rap

Pojechałem Ci to z głowy, to chyba prawdziwy rap, co?

Oki nie zostawia na Zimmerze suchej nitki, odnosi się do jego zarzutów i śmieje się, że diss jest luźnym freestylem sugerując, że „24/7” było pisane przez ghostwritera.

Minimalistyczna premiera na Instagramie

Ciekawostką jest forma wydania numeru – brak tytułu, brak okładki, a publikacja tylko na Instagramie i to nie Okiego a profilu społeczności rapera @47movement Taki minimalistyczny ruch sugeruje szybkie przekazanie odpowiedzi bez rozdmuchiwania konfliktu, co może oznaczać brak chęci promowania Zimmera przez Okiego.

Co dalej z beefem Oki vs Kinny Zimmer?

Na razie nie wiadomo, czy konflikt zostanie eskalowany. Wielu fanów spodziewa się, że Kinny Zimmer może nie odpuścić, a kolejne dissy mogą pojawić się w najbliższych godzinach.