Kinny Zimmer drugi raz dissuje Okiego. Wspomina o jego byłej, twierdzi, że Quebo pisze mu freestyle i mówi, że raper „przyj*bał się o dziewczynę”

Kinny Zimmer znów podkręcił beef z Oki – po pierwszym humorystycznym dissie „Darek”, teraz Kinny wypuścił „prawdziwy” diss „24/7” skierowany w kierunku Okiego. Numer jest pełen mocnych punchy i bezpośrednich zarzutów wobec kolejnego przedstawiciela polskiej sceny hip‑hopowej.

Diss „24/7” – sporo ostrych wersów

W najnowszym kawałku Kinny Zimmer intensywnie atakuje Okiego i podważa jego autentyczność. Atak dotyczy m.in. relacji i wpływu ludzi z otoczenia Okiego — według Kinnego:

Quebonafide mógł napisać mu freestyle ,

, Sobel miał duży udział przy dwóch projektach Okiego.

„Twoje dwie płyty robione przez Sobla — na tej też wbijał adliby za Ciebie

Ty nigdy nie byłaś self-made’em, Oskar, zespół planuje te ruchy za Ciebie

Quebo napisał Ci freestyle i dobra, to jest prawdziwy „PRODUKT47”

Czemu przejmujesz się Kinnym Zimmerem w dniu, kiedy puszczasz numer z mgk?” – rapuje Zimmer.

Ataki na wizerunek i trendy

Kinny Zimmer w „24/7” nie ogranicza się tylko do kwestii twórczości. Zarzuca Okiemu, że ignorował osoby, które miały znaczenie dla jego stylu (np. Adę Nowakowską, która miała zaprojektować jego charakterystyczną fryzurę), oraz sugeruje, że podpinanie się pod aktualne trendy i viralowe postacie jest częściej działaniem marketingowym niż artystycznym. „Jeża wymyśliła Ada Nowakowska, ale zapomniałeś wszystkim powiedzieć” „Jak tylko zobaczysz szansę na viral, to się pojawiasz i pukasz do DM-ów

Jak jest hype, to się zjawiasz, jak hejt — szybko znikasz

Ludziе to dla Ciebie słupki w statystykach

Już nie chcеsz od Kordena feata?

Ty jesteś Excel, ja jestem XL (XL)”

Atakowanie byłej dziewczyny było wedłu Zimmera żenujące

Kinny Zimmer odniósł się także, do tego, że Bambi zdissowała w swoim numerze byłą dziewczynę Okiego. Przypomnijmy, że w „Red Bull 64 Bars” Michalina nawinęła: „Co tam, Sarka? U mnie OKI

Nic nie mówię, sama prosisz

Jak masz problem, to zadzwonisz (A, nie masz numeru?)”

Teraz Kinny komentują te słowa: