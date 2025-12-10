CGM

Ojciec Amy Winehouse oskarża przyjaciół wokalistki o sprzedaż jej rzeczy za ponad 700 tysięcy funtów

Mitch oskarżył dwie przyjaciółki Amy o nielegalne sprzedawanie i jej pamiątek

2025.12.10

foto: mat. pras.

Mitch Winehouse, ojciec zmarłej w 2011 roku gwiazdy muzyki Amy Winehouse, oskarżył dwie jej byłe przyjaciółki o nielegalne sprzedawanie i czerpanie korzyści z jej osobistych przedmiotów.

Sprawa w High Court

W High Court ujawniono, że Naomi Parry, była stylistka Amy, oraz jej przyjaciółka Catriona Gourlay sprzedały ponad 150 przedmiotów należących do wokalistki na aukcjach w Stanach Zjednoczonych w 2021 i 2023 roku. Prawnicy Mitcha Winehouse poinformowali, że kobiety nie poinformowały go o sprzedaży i domagają się zwrotu ponad £700,000.

Najcenniejsze przedmioty na aukcjach

Wśród sprzedanych rzeczy znalazły się m.in.:

  • jedwabna mini-sukienka z ostatniego występu Amy w Belgradzie (sprzedana za $243,000 / £182,000),

  • buty z okładki debiutanckiego albumu Frank (sprzedane za $19,200 / £14,386),

  • krwawe baletki, które Amy trzymała na zdjęciu (sprzedane za $4,000 / £2,997).

Prawnicy Mitcha podkreślali, że Parry i Gourlay celowo ukrywały sprzedaż przed ojcem artystki.

Obrona oskarżonych

Obie kobiety zaprzeczyły zarzutom. Twierdzą, że większość przedmiotów należała do nich lub była im przekazana przez Amy w ramach przyjaźni. Prawnicy dodają, że część rzeczy była w ich posiadaniu już przed śmiercią wokalistki.

Dziedzictwo Amy Winehouse

Amy Winehouse zmarła w wieku 27 lat 23 lipca 2011 roku w swoim domu w Camden z powodu zatrucia alkoholem. Jej ojciec nadal zarządza jej majątkiem i dąży do odzyskania sprzedanych przedmiotów.

