OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 

Zibex dissuje OG Kamkę. Raper opublikował numer o tytule „OG Pozerka” dokładnie o 6:15 rano – godzinie, która na stałe zapisała się w historii hip-hopu jako moment tragicznego odejścia Magika.

Dlaczego Zibex dissuje OG Kamkę

W swoim utworze Zibex kwestionuje umiejętności i autentyczność OG Kamki. Zarzuca jej, że jej twórczość to jedynie pusta otoczka bez realnej treści, a inspiracje, którymi się posługuje, są bardziej powierzchowne niż wynika z jej wizerunku. Według Zibexa rapowanie o „starej szkole” (raperka określała się mianem fanki Paktofoniki) nie idzie u Kamki w parze z faktyczną wiedzą czy doświadczeniem.

Kolejnym wątkiem, który pojawia się w dissu, jest styl Kamki, który według Zibexa bliższy jest współczesnym trendom niż klasycznemu brzmieniu, do którego raperka często się odwołuje. Ten kontrast ma podkreślać brak spójności między jej przekazem a rzeczywistą twórczością.

Znaczenie godziny 6:15

Decyzja o publikacji dissu właśnie o 6:15 nie była przypadkowa. Ta godzina nawiązuje do tragicznego dnia, w którym życie stracił Magik, jedna z najważniejszych postaci polskiego rapu. Zibex wykorzystał ten symboliczny moment, aby wzmocnić przekaz swojego utworu i skierować uwagę na kwestie autentyczności w hip-hopie.

Kulisy konfliktu i współpracy, która nie doszła do skutku

W tle beefu pojawia się również wątek niedoszłej współpracy między artystami. Zibex miał pełnić rolę producenta wykonawczego projektu OG Kamki, jednak ostatecznie nie doszło do finalizacji umowy. Powodem miały być zapisy, które według Zibexa były nie do zaakceptowania. Spór dotyczący kontraktu tylko zaognił napięcie między twórcami i doprowadził do powstania dissu.