Offset i JID łączą siły we wspólnym singlu „Bodies”

fot. mat. pras.

Nominowany do Grammy Offset wchodzi w tegoroczne lato z buta, wydając singiel „Bodies”. Producentami wydanej nakładem Motown Records piosenki są Vinylz i FNZ. W „Bodies” usłyszymy sample z identycznie zatytułowanego hitu zespołu Drowning Pool z 2001 r.

Nakręcony w Los Angeles klip do „Bodies” idealnie oddaje rozmachem i klimatem charakter utworu. Stworzony przez ONDA (odpowiedzialny m.in. za klipy Pushy T, Big Seana i Megan Thee Stallion), wygląda niczym ożywiony obraz. Mikey Rare zmontował znakomity, surrealistyczny klip, w którym ważną rolę odgrywają stylizacje stworzone przez SheShe Pendleton. Offset prowadzi pokaz mody na pustynnym wybiegu, po którym maszerują stylowe modelki przy świecach i akompaniamencie chóru. Za JID-em czai się kostucha, a Offset – siedząc na wystawnym tronie – przewodzi quasi-kultowi, który przychodzi oddać mu hołd.

„Dopiero się rozkręcamy”

– „Bodies” to jeden z tych numerów, nad którymi musiałem naprawdę długo pracować. Opowiada o tym, by być sobą, wyjść z bagna i zachować pewność siebie mimo przeciwności. Cały czas się rozwijam i nie mieszczę się w żadnych ramach jako artysta – mówi Offset. – JID to mój człowiek i idealnie dopasował swoją energię do „Bodies”. Bądźcie czujni – dopiero się rozkręcamy – dodaje raper.