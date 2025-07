Oasis wrócili na scenę po 16 latach. „To lepsze niż powrót Jezusa” – twierdzą fani

fot. facebook / @OasisOfficial

Legenda brytyjskiego britpopu, zespół Oasis, oficjalnie powrócił na muzyczną scenę po 16 latach przerwy, inaugurując trasę koncertową „Live 25” spektakularnym występem w Principality Stadium w Cardiff. Ten długo wyczekiwany koncert zgromadził tłumy fanów z całego świata, a emocje sięgnęły zenitu już przy pierwszych dźwiękach utworu „Hello”. Wielu z nich nazwało to wydarzenie „lepszym niż powrót Jezusa”, podkreślając wyjątkową rolę, jaką zespół odgrywa w historii muzyki.

Powrót Oasis – koncert w Cardiff, 4 lipca 2025

Po 16 latach ciszy, Liam i Noel Gallagher po raz pierwszy pojawili się razem na scenie, co samo w sobie było symbolem pojednania i nowego rozdziału w historii zespołu. Publiczność, która zgromadziła się w Principality Stadium, liczyła dziesiątki tysięcy osób, a bilety rozeszły się w kilka minut, przyciągając fanów z Japonii, Kolumbii, USA, Niemiec i wielu innych krajów.

Pełna setlista koncertu „Live 25” w Cardiff

Podczas pierwszego koncertu po 16 latach przerwy Oasis zaprezentowało aż 23 utwory, łącząc największe hity z kultowymi b-side’ami:

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight (Noel prowadzi)

Half the World Away (Noel prowadzi)

Little by Little

D’You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ’n’ Roll Star

Bis:

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Największe momenty koncertu i reakcje fanów

Symboliczny uścisk braci Gallagher na scenie po latach konfliktu wzbudził euforię i wzruszenie wśród fanów, stając się jednym z najważniejszych momentów wieczoru.

Otwarcie koncertu utworem „Hello” – po raz pierwszy od 23 lat – wywołało gromkie owacje.

Podczas „Live Forever” zorganizowano wizualny hołd dla tragicznie zmarłego piłkarza Diogo Joty, co dodało wydarzeniu wyjątkowego wymiaru.

Masowy śpiew publiczności w klasykach takich jak „Don’t Look Back in Anger” i „Wonderwall” pokazał jedność zespołu i fanów, tworząc niesamowitą atmosferę.

Trasa „Live 25” – globalny powrót Oasis

Trasa „Live 25” obejmuje 41 koncertów na pięciu kontynentach. Brytyjski segment tournee przyciągnie ponad 900 000 fanów, a eksperci szacują, że cała trasa może wygenerować nawet 1 miliard funtów przychodu. Pierwsze daty wyprzedały się błyskawicznie, co potwierdza ogromne zainteresowanie i globalny fenomen powrotu Oasis.

Noel i Liam Gallagher o kontrowersjach cen biletów

Podczas koncertu w Cardiff bracia Gallagher odnieśli się z humorem do głośnej sprawy wysokich cen biletów na trasę „Live 25”. Noel wspomniał o cenach sięgających nawet £250, a Liam dodał prowokacyjnie:

„Was it worth the £40,000 you paid for a ticket?”

Ta autoironiczna wypowiedź wywołała salwy śmiechu i pomogła rozładować napięcie wokół kontrowersji związanych z dynamicznym ustalaniem cen biletów przez Ticketmaster. Organizatorzy musieli zmierzyć się z krytyką i kontrolami, a zespół zapowiedział dodatkowe koncerty, choć bilety na nie rozdano w formie zaproszeń.

Powrót Oasis w Cardiff to wydarzenie, które przejdzie do historii muzyki jako triumf nostalgii, energii i pojednania. Setlista pełna kultowych hitów, znakomita energia na scenie i masa emocji potwierdziły, że Oasis wciąż jest jedną z najważniejszych brytyjskich legend rocka. Trasa „Live 25” zapowiada się na jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2025 roku, które na długo pozostanie w pamięci fanów na całym świecie.