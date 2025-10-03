Oasis i AC/DC w Edynburgu – koncerty na Murrayfield Stadium z problemami. Mieszkańcy zgłaszają skargi

fot. mat. pras.

Letnie koncerty Oasis i AC/DC w Edynburgu nie obyły się bez kontrowersji. Choć oba wydarzenia przyciągnęły dziesiątki tysięcy fanów i przyniosły ogromne zyski miastu, pojawiły się oficjalne skargi na nadmierny hałas.

Skargi po koncertach AC/DC i Oasis

Według BBC, koncert AC/DC z 21 sierpnia – ich pierwszy występ w Szkocji od dekady – zakończył się ośmioma skargami mieszkańców dotyczącymi zakłócenia ciszy nocnej. Wcześniej, podczas trzech koncertów Oasis w dniach 8, 9 i 12 sierpnia w ramach trasy „Live ‘25”, również napłynęły podobne uwagi.

Inspektorzy ds. ochrony środowiska potwierdzili, że w czasie występu AC/DC dozwolony poziom hałasu został przekroczony, głównie przez fajerwerki użyte na zakończenie show.

Rekomendacje władz miasta

Rzecznik rady miejskiej Edynburga poinformował, że w związku z sytuacją w przyszłości zalecane będzie rezygnowanie z użycia fajerwerków podczas koncertów na Murrayfield Stadium.

To nie pierwszy raz, kiedy Oasis wchodzą w konflikt z lokalnymi władzami. Przed lipcowymi koncertami rada miasta sugerowała, że fani zespołu mogą być „hałaśliwi” i „pod wpływem alkoholu”, co wywołało ostrą reakcję Liama Gallaghera.

Liam Gallagher ostro o radzie miejskiej

Liam, znany ze swojej bezpośredniości, odpowiedział w mediach społecznościowych:

„Do rady Edynburga – słyszałem, co powiedzieliście o fanach OASIS i szczerze wasze nastawienie śmierdzi. Na waszym miejscu wyjechałbym z miasta w ten dzień”. „A co z radą Edynburga, cholernymi szumowinami. Ilość pieniędzy, którą przyniesiemy, i tak podzielą między swoich nadętych, brzydkich kumpli”.

Spekulacje o nowych koncertach Oasis

Mimo kontrowersji, Oasis rozgrzewają fanów na całym świecie. Liam Gallagher zapowiedział w mediach społecznościowych „wielkie ogłoszenie”, dodając tajemniczy wpis „MMXXV11”, który szybko usunął.

Fani spekulują, że może chodzić o specjalne koncerty z okazji 30. rocznicy legendarnych występów na Maine Road i Knebworth. Obecnie Oasis mają zaplanowane 13 koncertów w Azji, Australii i Ameryce Południowej.

Reedycja albumu „Familiar To Millions”

Zespół ogłosił także reedycję koncertowego albumu „Familiar To Millions”, wydanego pierwotnie w 2000 roku. Specjalna edycja pojawi się w limitowanych formatach 2CD i 3LP na kolorowych winylach – premiera zaplanowana jest na 14 listopada przez Big Brother Recordings.

Oasis i AC/DC – wielka muzyka, wielki hałas

Koncerty dwóch legend rocka w Edynburgu potwierdziły, że mimo upływu lat ich popularność jest ogromna. Jednak równocześnie przypomniały o wyzwaniach, jakie niosą masowe imprezy muzyczne w centrach miast.