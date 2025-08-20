Szukaj
Noel Gallagher o powrocie do grania z Oasis: „Świetnie znów być w zespole z Liamem – zapomniałem, jaki jest zabawny”

Powrót Oasis po 16 latach

2025.08.20

Noel Gallagher o powrocie do grania z Oasis: „Świetnie znów być w zespole z Liamem – zapomniałem, jaki jest zabawny”

Po 16 latach napiętych relacji bracia Gallagherowie oficjalnie powrócili na scenę. Pierwsza część comebackowej trasy obejmowała Wielką Brytanię i Irlandię, kończąc się trzecim koncertem w Dublin’s Croke Park 17 sierpnia 2025 roku. Kolejne występy obejmą Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk, gdzie Oasis zagra w sumie dziewięć koncertów.

Noel Gallagher o wspólnym graniu z Liamem

W rozmowie z Talksport Noel podkreślił, że cieszy się z powrotu do pracy z bratem:

„Świetnie być z powrotem z Boneheadem i Liamem i po prostu to robić. Zapomniałem, jak zabawny jest Liam.”

Noel wyraził również podziw dla formy wokalnej brata, żartując:

„Liam smashing it, AI.”

Dodał też:

„Po 16 latach prowadzenia własnego zespołu wiem, jak trudne jest granie na stadionach. Nie dałbym rady tak jak on, ale szacunek, kolego – to niesamowite.”

Reakcja fanów i niezapomniana energia koncertów

Noel przyznał, że był całkowicie zdumiony pozytywnym odbiorem koncertów przez publiczność:

„Każdej nocy publiczność reaguje jak na pierwszy koncert – energia jest niesamowita. Naprawdę trudno to wyrazić słowami.”

Podkreślił również moment przed wejściem na scenę w Cardiff:

„Po pięciu minutach zdałem sobie sprawę, jak bardzo nie doceniłem tego wyzwania. Moje nogi zamieniły się w galaretę po drugiej piosence.”

Najbardziej wyczekiwane występy trasy

Noel wyraził szczególną ekscytację przed koncertem w Estadio Mas Monumental w Buenos Aires, uznając Argentynę za jedno z pięciu najlepszych miejsc do grania na świecie.

Rodzinne wsparcie i hołd dla matki

Na jednym z koncertów w Dublinie obecna była matka braci, Peggy. Podczas występu wykonali dedykowany jej utwór „Stand By Me”, co było emocjonalnym momentem dla całej publiczności.

Pozytywne recenzje mediów

Pierwszy koncert w Cardiff został oceniony przez NME na pięć gwiazdek:

„Oasis w nowej odsłonie XXI wieku – kwintesencja stadionowego zespołu grającego największe hity, w wizualnym spektaklu, który wygląda świetnie zarówno na żywo, jak i na ekranach telefonów.”

Recenzent podkreślił, że zespół łączy nostalgiczną „90s heyday” z nowoczesnym podejściem do show, zachowując swoje największe przeboje.

