Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją uratują?

Julia Wieniawa i nocowanka, która elektryzuje internet

Licytacja nocowanki z Julią Wieniawą w ramach WOŚP przyciąga ogromne zainteresowanie. Aktualna kwota 85 250 zł robi wrażenie, ale fani już spekulują, że to dopiero początek emocji związanych z aukcją. W sieci pojawiają się pytania, czy do zabawy włączą się inne gwiazdy i czy wszystko pozostanie w duchu dobrej zabawy.

Gwiazdy w grze? Maffashion, Marina i Anna Lewandowska

Podczas rozmowy w ramach obchodów 36. urodzin RMF FM, Julia Wieniawa zdradziła, kogo zaprosiłaby na swoją wymarzoną nocowankę:

„Na pewno Maffashion, Marinę i Annę Lewandowską” – przyznała aktorka i influencerka.

To pokazuje, że Wieniawa myśli nie tylko o zabawie, ale też o tym, by nocowanka była wydarzeniem pełnym gwiazdorskiego blasku. Fani zaczęli już spekulować, czy zaproszone influencerki zdecydują się dołączyć i podbić wartość licytacji do rekordowych kwot.

Psychofani kontra charytatywna inicjatywa

W sieci nie brakuje komentarzy, że włączenie kolejnych gwiazd byłoby strzałem w dziesiątkę – zarówno medialnie, jak i charytatywnie. Licytacja nie ogranicza się jednak wyłącznie do celebrytów – wśród uczestników jest m.in. osoba zarabiająca na OnlyFans, co już teraz wzbudza ogromne emocje i dzieli internautów.

„Jedno jest pewne: nocowanka, która miała być kameralnym gestem, przerodziła się w jedno z najbardziej elektryzujących wydarzeń tegorocznego WOŚP” – komentują fani.

Rekordowa kwota wciąż w grze

Aukcja trwa do końca stycznia, a każdy kolejny ruch może znacząco podnieść stawkę. Czy do gry wkroczą kolejne gwiazdy? Czy padnie rekord? Internet już typuje, a zegar tyka – emocje rosną z każdą godziną.