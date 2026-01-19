CGM

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów

Polska scena muzyczna właśnie zapisała nową kartę w historii streamingu

2026.01.19

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów

Polska scena muzyczna właśnie zapisała nową kartę w historii streamingu. Utwór „I Ciebie też bardzo” przekroczył barierę 100 milionów odtworzeń na Spotify, stając się pierwszym polskim nierapowym numerem, który osiągnął taki wynik na tej platformie.

„I Ciebie też bardzo” – rekord, który przechodzi do historii

Do tej pory tak imponujące rezultaty na Spotify były w Polsce zarezerwowane niemal wyłącznie dla rapu. Sukces „I Ciebie też bardzo” pokazuje jednak, że również muzyka spoza tego gatunku potrafi bić rekordy popularności i docierać do ogromnej liczby słuchaczy.

Przekroczenie 100 milionów streamów to nie tylko liczba, ale symbol zmiany i dowód na to, jak silne emocje potrafi wywołać dobrze napisana piosenka.

Magia, która narodziła się w studiu

Artyści stojący za utworem nie ukrywają wzruszenia. Daria Zawiałow podzieliła się osobistym komentarzem, podkreślając, że nikt nie spodziewał się aż takiego sukcesu:

„Pisząc ten utwór nawet by nam się to nie przyśniło. Chociaż z całą pewnością siedząc w studio czuliśmy jakąś magię. Magię, która jak żaden inny utwór, wpłynęła na nasze życie.”

Jak zaznacza wokalistka, ta wyjątkowa energia szybko wróciła do twórców w postaci reakcji fanów.

Siła emocji i historii słuchaczy

Ogromną rolę w sukcesie piosenki odegrali odbiorcy, którzy masowo dzielili się swoimi przeżyciami związanymi z utworem:

„Magię, którą potem dostawaliśmy od Was w tysiącach wiadomości, w Waszych osobistych historiach związanych z tą piosenką. Magię, którą mogliśmy słyszeć w setkach tysięcy Waszych głosów pod sceną.”

To właśnie koncerty i wspólne śpiewanie utworu sprawiły, że „I Ciebie też bardzo” stało się czymś więcej niż tylko hitem streamingowym.

Męskie Granie i wspólna przygoda

Daria Zawiałow podkreśliła również znaczenie trasy Męskie Granie, podczas której utwór zyskał jeszcze większą popularność:

„Jestem wzruszona i maksymalnie zaszczycona, że mogłam być częścią tej przygody. Dzięki piękne wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego utworu, do teledysku, który powstał, do koncertów na trasie @meskie_granie.”

Na zakończenie artystka zwróciła się bezpośrednio do fanów, podsumowując ten wyjątkowy moment słowami:

„My Was też, bardzo!”

Nowy rozdział w historii polskiego streamingu

Sukces „I Ciebie też bardzo” pokazuje, że polska muzyka pop i alternatywna ma ogromny potencjał globalny. Przekroczenie 100 milionów streamów na Spotify to nie tylko osobiste zwycięstwo artystów, ale także ważny sygnał dla całej branży muzycznej w Polsce.

 

