Niespodziewany lider Olisu

Zestawienie najpopularniejszych obecnie wydawnictw muzycznych w Polsce.

2025.08.15

opublikował:

fot. P. Tarasewicz

Śmierć Ozzy’ego Osbourne’a przełożyła się na wzrost zainteresowania jego twórczością na całym świecie, również w Polsce. W najnowszym zestawieniu najchętniej kupowanych płyt w Polsce znalazły się dwa solowe krążki Księcia Ciemności – „No More Tears” na ósmej, a „Blizzard Of Ozz” na 19. pozycji. Na początku czwartej dziesiątki mamy jeszcze „Paranoid” Black Sabbath.

Co poza Ozzym? Na pewno zaskoczeniem jest pierwsza pozycja ścieżki dźwiękowej z „K-popowych łowczyń potworów”. Z drugiej strony wydawnictwo od debiutu na liście radzi sobie bardzo dobrze, więc w obliczu braku mocnych premier wdrapało się na szczyt zestawienia. Jeśli chodzi o nowości, to w czołowej dziesiątce znalazły się dwie – „Łzy Anioła” Czterech Pór Miłowania na trzeciej pozycji, oczko niżej mamy natomiast koncertowy album Rogera Watersa z Pragi.

Najlepiej sprzedające się płyty w Polsce w okresie 1-7 sierpnia:

1. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack)
2. Sobel – Napisz jak będziesz
3. Cztery Pory Miłowania – Łzy Anioła
4. Roger Waters – This Is Not a Drill – Live From Prague
5. Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft
6. sanah – Dwoje ludzieńków
7. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (Zorza 2025)
8. Ozzy Osbourne – No More Tears
9. Oki – Era47
10. Quebonafide – Romantic Psycho

