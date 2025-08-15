Niespodziewany lider Olisu

fot. P. Tarasewicz

Śmierć Ozzy’ego Osbourne’a przełożyła się na wzrost zainteresowania jego twórczością na całym świecie, również w Polsce. W najnowszym zestawieniu najchętniej kupowanych płyt w Polsce znalazły się dwa solowe krążki Księcia Ciemności – „No More Tears” na ósmej, a „Blizzard Of Ozz” na 19. pozycji. Na początku czwartej dziesiątki mamy jeszcze „Paranoid” Black Sabbath.

Co poza Ozzym? Na pewno zaskoczeniem jest pierwsza pozycja ścieżki dźwiękowej z „K-popowych łowczyń potworów”. Z drugiej strony wydawnictwo od debiutu na liście radzi sobie bardzo dobrze, więc w obliczu braku mocnych premier wdrapało się na szczyt zestawienia. Jeśli chodzi o nowości, to w czołowej dziesiątce znalazły się dwie – „Łzy Anioła” Czterech Pór Miłowania na trzeciej pozycji, oczko niżej mamy natomiast koncertowy album Rogera Watersa z Pragi.

Najlepiej sprzedające się płyty w Polsce w okresie 1-7 sierpnia:

1. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack)

2. Sobel – Napisz jak będziesz

3. Cztery Pory Miłowania – Łzy Anioła

4. Roger Waters – This Is Not a Drill – Live From Prague

5. Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft

6. sanah – Dwoje ludzieńków

7. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (Zorza 2025)

8. Ozzy Osbourne – No More Tears

9. Oki – Era47

10. Quebonafide – Romantic Psycho