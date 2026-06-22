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Nie żyje Clive Davis. Stał za sukcesami Whitney Houston, Arethy Franklin, Alicii Keys, Janis Joplin i wielu innych gwiazd

Legenda przemysłu muzycznego miała 94 lata

2026.06.22

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Clive Davis 2026 IG

W wieku 94 lat zmarł Clive Davis – jedna z najważniejszych postaci w historii przemysłu fonograficznego. Przez ponad sześć dekad swojej działalności odkrywał i rozwijał kariery największych gwiazd światowej muzyki, wpływając na kształt współczesnej popkultury.

Informację o śmierci legendarnego producenta jako pierwszy podał „The New York Times”. Davis zmarł 22 czerwca 2026 roku w swoim domu w New York City.

Clive Davis był architektem karier największych gwiazd

Clive Davis zapisał się w historii jako człowiek, który potrafił dostrzec talent zanim stał się on widoczny dla całego świata. To właśnie on odegrał kluczową rolę w rozwoju kariery takich artystów jak Whitney Houston, Aretha Franklin, Kelly Clarkson, Alicia Keys, Janis Joplin, Barry Manilow oraz Bruce Springsteen.

Jego wyjątkowy instynkt biznesowy i muzyczny sprawił, że przez lata był uznawany za jednego z najbardziej wpływowych ludzi w branży.

Współtwórca Bad Boy Records

Davis miał również ogromny wpływ na rozwój muzyki hip-hopowej. Współtworzył Bad Boy Records wraz z Seanem Combsem, przyczyniając się do powstania jednej z najważniejszych wytwórni rapowych lat 90.

Jego działalność wykraczała daleko poza odkrywanie talentów. Był mentorem, strategiem i osobą, która potrafiła przeprowadzić artystów przez wszystkie etapy kariery – od pierwszego kontraktu po status światowej gwiazdy.

Problemy zdrowotne przed śmiercią

W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje o pogarszającym się stanie zdrowia Clive’a Davisa. Na początku czerwca media informowały o jego hospitalizacji związanej z infekcją górnych dróg oddechowych.

Po kilku dniach producent wrócił do domu i – według osób z jego otoczenia – pozostawał w dobrym nastroju. Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości.

Warto przypomnieć, że w 2021 roku Davis zmagał się również z porażeniem nerwu twarzowego, znanym jako porażenie Bella.

Człowiek, który zmienił historię muzyki

Dorobek Clive’a Davisa trudno przecenić. W 2000 roku został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame, co było symbolicznym potwierdzeniem jego ogromnego wkładu w rozwój muzyki rozrywkowej.

Przez lata był także gospodarzem prestiżowych przedgrammyjnych gal, które stały się jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu branży muzycznej. Jego nazwisko stało się synonimem sukcesu, profesjonalizmu i umiejętności odkrywania przyszłych gwiazd.

Dziedzictwo Clive’a Davisa pozostanie na zawsze

Śmierć Clive’a Davisa zamyka wyjątkowy rozdział w historii światowej muzyki. Jego wpływ można odnaleźć w setkach albumów, dziesiątkach karier oraz niezliczonych hitach, które na stałe wpisały się do historii popu, rocka, soulu i R&B.

Dla wielu artystów był nie tylko szefem wytwórni, ale także mentorem i przewodnikiem. Jego wkład w rozwój współczesnej muzyki pozostanie nieoceniony, a jego nazwisko na zawsze będzie kojarzone z największymi sukcesami branży fonograficznej.

 

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