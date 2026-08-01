Organizatorzy Męskiego Grania musieli podjąć trudną decyzję. Wczorajsze koncerty zostały przerwane ze względu na trudne warunki pogodowe

fot. Wojtek Dobrogojski
Pierwszy dzień Męskiego Grania 2026 we Wrocławiu zakończył się w niespodziewany sposób. W piątek, 31 lipca, organizatorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczestników z terenu imprezy na Polach Marsowych z powodu zbliżającej się burzy i obowiązujących alertów pogodowych. W efekcie odwołano koncerty głównych gwiazd wieczoru, co wywołało ogromne emocje wśród festiwalowiczów.
Burza przerwała Męskie Granie we Wrocławiu
Jeszcze w ciągu dnia uczestnicy festiwalu zmagali się z ekstremalnym upałem. Temperatury przekraczały 35 stopni Celsjusza, a organizatorzy apelowali o odpowiednie nawadnianie i ochronę przed słońcem.
Sytuacja zmieniła się po godzinie 22:00, gdy nad Polami Marsowymi zaczęły pojawiać się pierwsze wyładowania atmosferyczne. Chwilę po zakończeniu koncertu zespołu Myslovitz na telebimach wyświetlono komunikat o czasowym wstrzymaniu koncertów oraz prośbę o opuszczenie strefy pod sceną.
Odwołano koncerty PRO8L3M, Kultu i Łąki Łan
Po kilkunastu minutach organizatorzy podjęli trudną decyzję o całkowitym zakończeniu pierwszego dnia festiwalu. Z powodu warunków pogodowych nie odbyły się koncerty Łąki Łan na Scenie Ż oraz dwa finałowe występy na Scenie Głównej – Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika oraz Męskie Granie Przedstawia: Kult.
Uczestnicy zostali poproszeni o zachowanie spokoju i kierowanie się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. W opuszczeniu terenu pomagała komunikacja miejska oraz liczne taksówki podstawiane w pobliżu miejsca wydarzenia.
Nie wszyscy chcieli opuścić teren festiwalu
Choć większość uczestników zastosowała się do poleceń służb, część festiwalowiczów nie kryła rozczarowania decyzją organizatorów. Wielu z nich przyjechało do Wrocławia przede wszystkim na koncert zespołu Kult, dlatego odwołanie występu wywołało spore emocje.
Niektórzy deklarowali, że nie zamierzają opuszczać terenu imprezy, mimo komunikatów o ewakuacji. Inni postanowili sami stworzyć wyjątkową atmosferę, śpiewając największe przeboje Kultu na przystankach i w drodze z festiwalu.
Bezpieczeństwo na imprezach masowych jest priorytetem organizatorów
Uczestnicy festiwali i koncertów często zapominają o tym, że podjęcie przez organizatora decyzji o zakończeniu imprezy przez czasem nigdy nie jest łatwe. Zawsze wynika z wczesniej przygotowanych procedur i ma na celu bezpieczeństwo uczestników koncertu. Niestosowanie się więc do zaleceń ochrony o ewakuacji i awanturowanie w trakcie procedur wdrożonych przez organizatorów jest po prostu nieodpowiedzialne.
Drugi dzień Męskiego we Wrocławiu zapowiada się wyjątkowo. Na scenie Coma, Organek i Męskie Granie Orkiestra
Po trudnym piątkowym wieczorze, Męskie Granie 2026 wróci dziś z kolejną dawką koncertowych emocji. Sobota, 1 sierpnia, zapowiada się niezwykle intensywnie – organizatorzy przygotowali program pełen największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Męskie Granie Orkiestra na finał wieczoru
Największym wydarzeniem soboty będzie tradycyjnie występ Męskie Granie Orkiestry. Tym razem na scenie pojawią się Igor Herbut, Zalia oraz Vito Bambino, którzy wspólnie wykonają specjalnie przygotowany repertuar. To właśnie koncert Orkiestry co roku stanowi kulminacyjny punkt każdego przystanku trasy.
Coma wraca na scenę Męskiego Grania
Jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów dnia będzie występ Comy. Powrót zespołu od miesięcy wzbudza ogromne emocje wśród fanów, dlatego można spodziewać się jednej z największych publiczności podczas sobotnich koncertów.
Na Scenie Głównej wystąpią również Kasia Sienkiewicz oraz Wiraszko.
Hołd dla Stanisława Soyki i plejada znakomitych artystów
Wyjątkowym punktem programu będzie koncert „Tribute to Stanisław Soyka”. Utwory legendarnego artysty wykonają Natalia Przybysz, Smolik, Paulina Przybysz oraz Grażyna Łobaszewska, tworząc jeden z najbardziej wyjątkowych projektów tegorocznej edycji Męskiego Grania.
Organek, Matylda/Łukasiewicz, Hela i Kosmonauci na Scenie Ż
Nie mniej ciekawie zapowiada się program Sceny Ż. Przed wrocławską publicznością wystąpią Organek, Matylda/Łukasiewicz, Kosmonauci oraz Hela. Fani muzyki będa więc mieli szeroki przekrój tego co dzieje się w polskiej muzyce – od rocka po alternatywne brzmienia.
Wrocław liczy na spokojniejszy finał festiwalowego weekendu
Po piątkowych wydarzeniach organizatorzy i uczestnicy mają nadzieję, że tym razem pogoda pozwoli na realizację wszystkich zaplanowanych koncertów. Sobotni program należy do najmocniejszych w tegorocznej trasie Męskiego Grania i zapowiada dzień pełen muzycznych emocji.