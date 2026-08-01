Organizatorzy Męskiego Grania musieli podjąć trudną decyzję. Wczorajsze koncerty zostały przerwane ze względu na trudne warunki pogodowe

Pierwszy dzień Męskiego Grania 2026 we Wrocławiu zakończył się w niespodziewany sposób. W piątek, 31 lipca, organizatorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczestników z terenu imprezy na Polach Marsowych z powodu zbliżającej się burzy i obowiązujących alertów pogodowych. W efekcie odwołano koncerty głównych gwiazd wieczoru, co wywołało ogromne emocje wśród festiwalowiczów.

Burza przerwała Męskie Granie we Wrocławiu

Jeszcze w ciągu dnia uczestnicy festiwalu zmagali się z ekstremalnym upałem. Temperatury przekraczały 35 stopni Celsjusza, a organizatorzy apelowali o odpowiednie nawadnianie i ochronę przed słońcem.

Sytuacja zmieniła się po godzinie 22:00, gdy nad Polami Marsowymi zaczęły pojawiać się pierwsze wyładowania atmosferyczne. Chwilę po zakończeniu koncertu zespołu Myslovitz na telebimach wyświetlono komunikat o czasowym wstrzymaniu koncertów oraz prośbę o opuszczenie strefy pod sceną.

Odwołano koncerty PRO8L3M, Kultu i Łąki Łan

Po kilkunastu minutach organizatorzy podjęli trudną decyzję o całkowitym zakończeniu pierwszego dnia festiwalu. Z powodu warunków pogodowych nie odbyły się koncerty Łąki Łan na Scenie Ż oraz dwa finałowe występy na Scenie Głównej – Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika oraz Męskie Granie Przedstawia: Kult.

Uczestnicy zostali poproszeni o zachowanie spokoju i kierowanie się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. W opuszczeniu terenu pomagała komunikacja miejska oraz liczne taksówki podstawiane w pobliżu miejsca wydarzenia.

Nie wszyscy chcieli opuścić teren festiwalu

Choć większość uczestników zastosowała się do poleceń służb, część festiwalowiczów nie kryła rozczarowania decyzją organizatorów. Wielu z nich przyjechało do Wrocławia przede wszystkim na koncert zespołu Kult, dlatego odwołanie występu wywołało spore emocje.

Niektórzy deklarowali, że nie zamierzają opuszczać terenu imprezy, mimo komunikatów o ewakuacji. Inni postanowili sami stworzyć wyjątkową atmosferę, śpiewając największe przeboje Kultu na przystankach i w drodze z festiwalu.

Bezpieczeństwo na imprezach masowych jest priorytetem organizatorów

Uczestnicy festiwali i koncertów często zapominają o tym, że podjęcie przez organizatora decyzji o zakończeniu imprezy przez czasem nigdy nie jest łatwe. Zawsze wynika z wczesniej przygotowanych procedur i ma na celu bezpieczeństwo uczestników koncertu. Niestosowanie się więc do zaleceń ochrony o ewakuacji i awanturowanie w trakcie procedur wdrożonych przez organizatorów jest po prostu nieodpowiedzialne.