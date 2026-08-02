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Kylie Minogue i Nick Cave ponownie razem na scenie. Wyjątkowy duet zachwycił publiczność w Brighton

Kylie i Nick razem na scenie. Po raz pierwszy od ośmiu lat

2026.08.02

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Kylie Minogue Nick Cave WIld Roses Video screen

Kylie Minogue i Nick Cave wystąpili razem na scenie, wywołując ogromne emocje wśród fanów. Do wyjątkowego spotkania doszło podczas koncertu Nick Cave & The Bad Seeds w Preston Park w Brighton. Artyści wspólnie wykonali kultowy utwór „Where The Wild Roses Grow”, po raz pierwszy od ośmiu lat.

Wzruszający powrót legendarnego duetu

Koncert w Brighton był jedynym występem zespołu w Wielkiej Brytanii i jednocześnie symbolicznym zwieńczeniem trasy promującej album „Wild God”. Kulminacyjnym momentem wieczoru okazało się niespodziewane pojawienie się Kylie Minogue.

Nick Cave zaprosił wokalistkę na scenę krótkimi słowami: „Powitajcie Kylie Minogue”. Publiczność zareagowała owacją, a artystka nie kryła wzruszenia.

– Zawsze jestem szczęśliwa, że tu jestem – powiedziała do zgromadzonych fanów. Następnie zwróciła się do Cave’a, wyznając mu swoją „niegasnącą i niezachwianą miłość”, dodając: „Kocham cię bardzo”.

Duet wykonał przebój „Where The Wild Roses Grow”, który po raz pierwszy ukazał się w 1995 roku i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w dorobku obojga artystów. Ich poprzedni wspólny występ miał miejsce w 2018 roku podczas festiwalu All Points East w Londynie.

45 tysięcy fanów na koncercie Nick Cave & The Bad Seeds

Występ zgromadził około 45 tysięcy widzów, a koncert był pełen wyjątkowych momentów. Nick Cave otworzył show utworem „Get Ready For Love”, dziękując publiczności za niezwykłe przyjęcie.

W trakcie wieczoru wybrzmiały również takie kompozycje jak „Red Right Hand”, „The Mercy Seat”, „The Weeping Song”, „Jubilee Street” oraz poruszające „Into My Arms”, którym artysta zakończył koncert przy fortepianie.

Gwiazdy rozgrzały publiczność przed głównym koncertem

Przed występem Nicka Cave’a na scenie pojawili się także znakomici goście. Publiczność mogła zobaczyć koncerty The Flaming Lips, English Teacher, Cate Le Bon oraz Warmduscher.

Szczególnie widowiskowy okazał się koncert The Flaming Lips, którzy przygotowali efektowną oprawę sceniczną z ogromnymi dmuchanymi instalacjami i wykonali m.in. „Yoshimi Battles the Pink Robots”, „The Golden Path”, „War Pigs” oraz „Do You Realize??”.

Symboliczne zakończenie trasy

Koncert w Brighton był jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej trasy Nick Cave & The Bad Seeds. Niespodziewane pojawienie się Kylie Minogue sprawiło, że wieczór na długo pozostanie w pamięci fanów. Wspólne wykonanie „Where The Wild Roses Grow” po raz kolejny udowodniło, że mimo upływu lat utwór nie stracił swojej siły i emocjonalnego przekazu.

 

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A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue)

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