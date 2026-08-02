Pogrzeb Glena Hansarda. Rodzina przekazała szczegóły ostatniego pożegnania

Rodzina Glena Hansarda ujawniła szczegóły uroczystości pogrzebowych irlandzkiego muzyka. Fani będą mogli oddać hołd artyście podczas publicznego czuwania, a następnie wziąć udział w nabożeństwie żałobnym, które odbędzie się w Dublinie. W trakcie ceremonii nie zabraknie muzyki przygotowanej przez najbliższych przyjaciół i rodzinę wokalisty.

Publiczne pożegnanie Glena Hansarda

Rodzina poinformowała, że publiczne czuwanie odbędzie się 3 sierpnia w Barokowej Kaplicy mieszczącej się na terenie Irish Museum of Modern Art w Royal Hospital Kilmainham w Dublinie. W godzinach od 11:00 do 16:00 wszyscy chętni będą mogli osobiście pożegnać artystę i oddać mu hołd.

Bliscy podkreślili, że będzie to okazja dla fanów, przyjaciół i mieszkańców Irlandii do wspólnego uczczenia pamięci jednego z najbardziej cenionych irlandzkich singer-songwriterów.

Pogrzeb odbędzie się w katedrze św. Patryka

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 4 sierpnia o godzinie 13:30 w katedrze św. Patryka w Dublinie. Msza będzie otwarta dla wszystkich, jednak rodzina zaznaczyła, że liczba miejsc wewnątrz świątyni będzie bardzo ograniczona ze względu na spodziewaną frekwencję.

Dla osób, które nie zmieszczą się w katedrze, przed budynkiem zostanie ustawiony system nagłośnienia. Ceremonię będzie można również śledzić na żywo za pośrednictwem transmisji internetowej.

Wyjątkowym elementem pogrzebu będzie oprawa muzyczna przygotowana przez przyjaciół i członków rodziny Glena Hansarda.

Rodzina prosi o wsparcie organizacji charytatywnych

Bliscy muzyka poprosili, aby zamiast kwiatów i prezentów osoby chcące uczcić jego pamięć przekazywały datki na rzecz organizacji Dublin Simon Community oraz Ukrainian Action. Hansard od wielu lat angażował się w działalność charytatywną i wspierał szczególnie pierwszą z tych organizacji, współtworząc między innymi coroczne świąteczne wydarzenia muzyczne dla osób w kryzysie bezdomności.

Rodzina zaapelowała również o uszanowanie prywatności najbliższych w tym trudnym czasie.

Kim był Glen Hansard?

Glen Hansard należał do grona najwybitniejszych współczesnych irlandzkich artystów. Karierę rozpoczynał jako uliczny muzyk w Dublinie, a światową rozpoznawalność zdobył jako lider zespołu The Frames oraz współtwórca duetu The Swell Season z Markéta Irglová.

W 2008 roku duet zdobył Oscara za piosenkę „Falling Slowly”, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Produkcja przyniosła Hansardowi międzynarodową sławę i na stałe zapisała go w historii muzyki filmowej.

Artysta zmarł 29 lipca w wieku 56 lat w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku motocyklowym w Dublinie. Jego śmierć poruszyła fanów na całym świecie, a hołd złożyli mu między innymi Bono, Bruce Springsteen oraz Barack Obama.