Męskie Granie wydało oświadczenie po ewakuacji koncertów we Wrocławiu. Organizatorzy tłumaczą decyzję względami bezpieczeństwa

Organizatorzy Męskiego Grania zabrali głos w sprawie przerwania piątkowych koncertów we Wrocławiu. Po licznych pytaniach ze strony uczestników wydano oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniono powody ewakuacji publiczności z terenu wydarzenia.

Decyzja wywołała wiele emocji wśród fanów, którzy czekali na występy zaplanowane tego dnia. Organizatorzy podkreślili jednak, że najważniejszym powodem była troska o bezpieczeństwo uczestników, artystów oraz całej ekipy pracującej przy wydarzeniu.

Męskie Granie Wrocław 2026 przerwane przez burzę

Piątkowe koncerty Męskiego Grania we Wrocławiu zostały przerwane po konsultacji ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie imprezy.

Jak przekazali organizatorzy, w bezpośrednim sąsiedztwie wydarzenia pojawiły się intensywne wyładowania atmosferyczne. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację pogodową zdecydowano o ewakuacji uczestników.

Organizatorzy zaznaczyli, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa podczas imprez plenerowych nie są podejmowane wyłącznie na podstawie prognoz pogody, ale przede wszystkim na podstawie aktualnych warunków i obserwacji służb.

Burza podczas koncertów. Dlaczego konieczna była ewakuacja?

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że wyładowania atmosferyczne należą do jednych z największych zagrożeń podczas wydarzeń organizowanych na otwartej przestrzeni.

Przy dużej liczbie uczestników, wysokich konstrukcjach scenicznych oraz rozbudowanej infrastrukturze technicznej kontynuowanie koncertów w takich warunkach mogło stanowić realne zagrożenie.

Organizatorzy zaznaczyli, że dalsze prowadzenie imprezy mimo niebezpiecznej sytuacji pogodowej byłoby nieodpowiedzialne.

Fani rozczarowani decyzją organizatorów

Ewakuacja Męskiego Grania we Wrocławiu spotkała się z dużym odzewem wśród uczestników. Wielu fanów podkreślało, że czekali na koncerty swoich ulubionych artystów i byli rozczarowani koniecznością opuszczenia terenu wydarzenia.

Organizatorzy przyznali, że zdają sobie sprawę z emocji związanych z tym wieczorem i rozumieją rozczarowanie publiczności.

Jednocześnie podkreślili, że bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie imprezy zawsze pozostaje najważniejszym priorytetem.

Czy uczestnicy otrzymają zwrot pieniędzy?

W oświadczeniu pojawiła się również informacja dotycząca możliwej rekompensaty dla uczestników.

Organizatorzy przekazali, że zasady ewentualnych zwrotów lub innych form rekompensaty będą analizowane zgodnie z regulaminem wydarzenia.

Po zakończeniu tego procesu szczegółowe informacje mają zostać przekazane uczestnikom drogą mailową.

Drugi dzień Męskiego we Wrocławiu zapowiada się wyjątkowo. Na scenie Coma, Organek i Męskie Granie Orkiestra

Po trudnym piątkowym wieczorze, Męskie Granie 2026 wróci dziś z kolejną dawką koncertowych emocji. Sobota, 1 sierpnia, zapowiada się niezwykle intensywnie – organizatorzy przygotowali program pełen największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Męskie Granie Orkiestra na finał wieczoru

Największym wydarzeniem soboty będzie tradycyjnie występ Męskie Granie Orkiestry. Tym razem na scenie pojawią się Igor Herbut, Zalia oraz Vito Bambino, którzy wspólnie wykonają specjalnie przygotowany repertuar. To właśnie koncert Orkiestry co roku stanowi kulminacyjny punkt każdego przystanku trasy.

Coma wraca na scenę Męskiego Grania

Jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów dnia będzie występ Comy. Powrót zespołu od miesięcy wzbudza ogromne emocje wśród fanów, dlatego można spodziewać się jednej z największych publiczności podczas sobotnich koncertów.

Na Scenie Głównej wystąpią również Kasia Sienkiewicz oraz Wiraszko.

Hołd dla Stanisława Soyki i plejada znakomitych artystów

Wyjątkowym punktem programu będzie koncert „Tribute to Stanisław Soyka”. Utwory legendarnego artysty wykonają Natalia Przybysz, Smolik, Paulina Przybysz oraz Grażyna Łobaszewska, tworząc jeden z najbardziej wyjątkowych projektów tegorocznej edycji Męskiego Grania.

Organek, Matylda/Łukasiewicz, Hela i Kosmonauci na Scenie Ż

Nie mniej ciekawie zapowiada się program Sceny Ż. Przed wrocławską publicznością wystąpią Organek, Matylda/Łukasiewicz, Kosmonauci oraz Hela. Fani muzyki będa więc mieli szeroki przekrój tego co dzieje się w polskiej muzyce – od rocka po alternatywne brzmienia.

Wrocław liczy na spokojniejszy finał festiwalowego weekendu

Po piątkowych wydarzeniach organizatorzy i uczestnicy mają nadzieję, że tym razem pogoda pozwoli na realizację wszystkich zaplanowanych koncertów. Sobotni program należy do najmocniejszych w tegorocznej trasie Męskiego Grania i zapowiada dzień pełen muzycznych emocji.