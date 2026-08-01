Sid Wilson wyrzucony ze Slipknot. Po 27 latach żegna się z legendarnym zespołem

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To koniec pewnej ery w historii Slipknot. Jak podają amerykańskie media, Sid Wilson, wieloletni DJ i klawiszowiec grupy, został usunięty ze składu. Muzyk był związany z zespołem od samego początku jego największych sukcesów.

Sid Wilson nie jest już członkiem Slipknot

Według informacji przekazanych przez TMZ, Sid Wilson został w piątek poinformowany o definitywnej decyzji o rozstaniu z zespołem. Na razie nie ujawniono oficjalnych powodów zakończenia współpracy.

Ani Slipknot, ani sam muzyk nie wydali jeszcze oświadczenia odnoszącego się do sprawy.

Jeden z ostatnich oryginalnych członków odchodzi

Sid Wilson dołączył do Slipknot w 1999 roku i przez ponad dwie dekady odpowiadał za partie DJ-skie, sample oraz instrumenty klawiszowe. Był jednym z dziewięciu oryginalnych członków formacji i nieodłącznym elementem jej charakterystycznego scenicznego wizerunku.

Jego odejście oznacza, że w składzie pozostaje coraz mniej muzyków tworzących zespół od początku jego działalności.

Kolejna duża zmiana w historii zespołu

W ostatnich latach Slipknot przeszedł wiele zmian personalnych. Wcześniej z grupą pożegnali się między innymi Craig Jones i Chris Fehn. W 2021 roku zmarł były perkusista Joey Jordison, a w 2010 roku świat muzyki obiegła wiadomość o śmierci basisty Paula Graya.

Rozstanie z Sidem Wilsonem to kolejny ważny moment w historii jednego z najbardziej wpływowych zespołów metalowych na świecie.

Prywatne zawirowania muzyka

Informacja o odejściu Wilsona pojawiła się kilka miesięcy po doniesieniach o rozstaniu muzyka z Kelly Osbourne. Para zakończyła swoje zaręczyny w marcu tego roku, choć według wcześniejszych medialnych informacji nie wykluczała powrotu do siebie.

Na ten moment nie wiadomo, czy wydarzenia z życia prywatnego miały jakikolwiek związek z decyzją zespołu o zakończeniu współpracy z muzykiem.