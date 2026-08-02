Patti Smith spotkała się z papieżem Leonem XIV. „Zapłonęła iskra”

Patti Smith odbyła prywatne spotkanie z Pope Leo XIV w Watykanie. Rozmowa trwała około 40 minut, a według osób obecnych podczas audiencji miała wyjątkowo ciepły i pełen emocji charakter. Po spotkaniu zarówno Watykan, jak i sama artystka podzielili się zdjęciami oraz refleksjami z tego wydarzenia.

Prywatna audiencja w Watykanie

Do spotkania doszło 31 lipca w Pałacu Apostolskim. Patti Smith towarzyszył jej wieloletni przyjaciel, ksiądz Antonio Spadaro, pełniący funkcję podsekretarza ds. kultury i edukacji w Watykanie.

To właśnie Spadaro opisał atmosferę rozmowy w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, początkowo artystka była niemal onieśmielona obecnością papieża, jednak już po chwili między nimi nawiązała się wyjątkowa więź.

– Kiedy otworzyły się drzwi, wydarzyło się coś niezwykłego. Zapłonęła iskra. Były chwile pełne uśmiechu, ale także głębokich emocji i poczucia wspólnej misji w tym wymagającym świecie – napisał duchowny.

Dodał również, że spotkanie przypominało rozmowę dwojga dawnych przyjaciół, którzy dzielili się wspomnieniami, marzeniami, muzyką i nadziejami.

Patti Smith: „To chwila, która zawsze będzie wywoływać uśmiech”

Sama Patti Smith zamieściła na Instagramie fotografię ze spotkania z papieżem, opatrując ją krótkim, ale wymownym podpisem.

– To chwila, która już zawsze będzie wywoływać uśmiech – napisała artystka.

Choć Patti Smith nie jest katoliczką, od lat z szacunkiem wypowiada się o Kościele i papieżach. Szczególnie bliskie były jej relacje z Pope Francis, na którego zaproszenie wystąpiła podczas watykańskiego koncertu bożonarodzeniowego w 2014 roku.

Po śmierci papieża Franciszka w ubiegłym roku opublikowała również poruszający wiersz, żegnając go słowami, że natura, poezja i cierpiący ludzie stracili swojego wielkiego orędownika.

Patti Smith nie zwalnia tempa

Artystka pozostaje aktywna zarówno na scenie muzycznej, jak i literackiej. W ubiegłym roku ukazały się jej wspomnienia „Bread Of Angels”, w których opowiedziała między innymi o poszukiwaniach swojego biologicznego ojca.

Jeszcze w tym roku Patti Smith wystąpi podczas festiwalu CBGB Festival w Nowym Jorku. Na scenie pojawią się również Morrissey, Interpol oraz Sex Pistols z Frank Carter. W październiku artystka weźmie także udział w londyńskim festiwalu literackim, którego kuratorką jest Dua Lipa.