Kekę ogłosił premierę nowego albumu. Raper potwierdził plany na 2027 rok

Fani Kekę doczekali się długo wyczekiwanej wiadomości. Raper opublikował kolejny wpis z cyklu „Informacje i Deklaracje”, w którym oficjalnie potwierdził, że jego nowy album ukaże się w 2027 roku. Przy okazji zdradził również, kiedy wystartuje przedsprzedaż wydawnictwa.

Kekę podjął decyzję w sprawie nowej płyty

W trzecim odcinku serii „Informacje i Deklaracje” artysta przyznał, że obiecał sobie i swoim fanom podjąć decyzję do końca lipca. Jak zaznaczył, za ogłoszeniem stoją skomplikowane procesy i wiele czynników, które musiał dokładnie przeanalizować.

Choć zapowiedział, że szerzej opowie o kulisach tej decyzji w przyszłości, już teraz przekazał najważniejszą informację – nowy album jest w planach i trafi do słuchaczy w 2027 roku.

Premiera albumu w 2027 roku. Preorder ruszy wcześniej

Kekę poinformował również, że przedsprzedaż nowej płyty wystartuje najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że fani nie będą musieli długo czekać na pierwsze szczegóły dotyczące wydawnictwa oraz możliwość zamówienia albumu.

Na zakończenie swojego komunikatu raper napisał krótko: „Niech się dzieje wola nieba”, dając do zrozumienia, że jest gotowy na kolejny etap swojej muzycznej kariery.