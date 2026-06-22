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Konflikt między Kalim a Kacprem HTA przez lata był jednym z najwięksych konfliktów w polskim rapie. Lata temu, raperzy wspólnie budowali markę Ganja Mafia – wszystko zmieniło się jednak w 2016 roku, gdy Kacper HTA opuścił szeregi ekipy i rozpoczął działalność pod szyldem Ghetto Music.

Kacper HTA: „Nigdy nie mów nigdy”

Temat pojednania powrócił podczas rozmowy Kacpra HTA na streamie Crack House Scadi House 2. Raper przyznał, że z biegiem lat zmienił swoje podejście do życia i dziś nie wyklucza scenariusza, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy.

Artysta wspomniał, że kiedyś wielokrotnie deklarował, iż nie chce mieć żadnego kontaktu z Kalim. Dziś jednak uważa, że w wyjątkowych okolicznościach byłby gotowy odłożyć dawne urazy na bok.

Zaskakująca deklaracja rapera

Kacper HTA stwierdził, że gdyby dowiedział się o poważnej chorobie Kaliego i ten chciałby się z nim spotkać oraz zakończyć konflikt, bez wahania wsiadłby do samochodu i pojechał się pogodzić. Słowa rapera wywołały duże poruszenie wśród fanów polskiego hip-hopu.

„Ja się nauczyłem w życiu żeby nigdy nie mówić nigdy. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, bo mówiłem tyle razy, że jak wszyscy na świecie zginął i przeżyję tylko ja i Kali, to nadal nie będę miał z kim gadać. Ale powiem wam, że mam taką rozkminę, że gdybym się dowiedział na przykład, że gość leży na onkologii i umiera i jego życzeniem jest to, żeby się spotkać i pogodzić, to wsiadłbym w auto i pojechał się godzić” – powiedział Kacper.

Czy dojdzie do zgody?

Na ten moment nic nie wskazuje na to, by Kali i Kacper HTA planowali wspólne spotkanie lub zakończenie konfliktu. Jednak najnowsza wypowiedź współtwórcy Ghetto Music daje fanom nadzieję, że w przyszłości możliwe będzie zakopanie wojennego topora.

Kacper HTA zaskoczył słowami o Kalim. Po latach konfliktu nie wyklucza pojednania #Kali #KacperHTA video: Crack House Scandi House 2

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