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Charli XCX przeszła do historii. Jako pierwsza Brytyjka dokonała czegoś wyjątkowego

Dzięki temu osiągnięciu wokalistka dołączyła do elitarnego grona artystów takich jak np. The Beatle

2026.08.02

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charlie xcx 2026 ig ok

Charli XCX zapisała się na kartach brytyjskiej muzyki. Artystka została pierwszą brytyjską wokalistką w historii, której udało się umieścić dwa nowe albumy na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii w jednym roku kalendarzowym. Najnowszy krążek „Music, Fashion, Film” zadebiutował na szczycie oficjalnej listy sprzedaży, dołączając do wydanego wcześniej albumu „Wuthering Heights”, który osiągnął ten sam sukces w lutym 2026 roku.

Historyczny sukces Charli XCX

Album „Music, Fashion, Film” to już czwarta płyta Charli XCX, która zdobyła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście albumów. Wcześniej na szczyt dotarły także „CRASH” (2022), „BRAT” (2024) oraz tegoroczny „Wuthering Heights”.

Dzięki temu osiągnięciu wokalistka dołączyła do elitarnego grona artystów, którzy w ciągu jednego roku umieścili dwa albumy na pierwszym miejscu brytyjskiego zestawienia. Wśród nich znaleźli się m.in. The Beatles, David Bowie, Elton John, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna oraz Diana Ross.

Album triumfuje także na winylach

To jednak nie koniec sukcesów. „Music, Fashion, Film” okazał się również najlepiej sprzedającym się albumem winylowym ostatniego tygodnia, zajmując pierwsze miejsce na brytyjskiej liście Official Vinyl Albums Chart. To potwierdza, że nowe wydawnictwo cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej.

Powroty i nowości na brytyjskiej liście albumów

W czołówce najnowszego zestawienia nie zabrakło także innych głośnych nazwisk. Snow Patrol powrócił do pierwszej piątki dzięki jubileuszowemu wydaniu albumu „Eyes Open”, który z okazji 20-lecia ponownie trafił do sprzedaży i zajął czwarte miejsce.

Do pierwszej dziesiątki awansowała również Shania Twain z nowym albumem „Little Miss Twain”, a The Strokes z płytą „Reality Awaits” świętuje 25. rocznicę debiutanckiego „Is This It”.

Na liście znalazł się także Nines, którego „Lost Tapes” zadebiutował w pierwszej czterdziestce i jednocześnie został najlepiej sprzedającym się albumem niezależnym tygodnia. Z kolei Luke Combs ponownie pojawił się w zestawieniu za sprawą koncertów na stadionie Wembley.

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